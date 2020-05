"Nos sentimos perjudicados con las decisiones que se vienen tomando", expresó Mauro Bellone

El futbolista Mauro Bellone sostuvo ayer que el reclamo que realizó San Martín de Tucumán ante la AFA para que se oficialice su ascenso a Primera, luego de anunciarse la finalización de la temporada debido a la pandemia de coronavirus, "no es caprichoso" y aseguró que el plantel vive esta situación "con mucha preocupación".

"Me saco la camiseta para analizar el tema y es muy claro lo que pedimos, aunque alguno que no está al tanto va a decir que no tenemos razón", declaró el futbolista que fue titular del equipo tucumano hasta la suspensión de la competencia.

San Martín lideró las posiciones de la zona 2 de la Primera Nacional desde la primera fecha hasta la suspensión y los dirigentes solicitan que se confirme el ascenso del equipo debido a la suspensión de la temporada, pedido que "no es caprichoso", según Bellone.

El volante dijo que "los futbolistas nos sentimos perjudicados con las decisiones que se vienen tomando", y en declaraciones radiales señaló que "la incertidumbre que todo esto genera es grande, porque detrás de uno hay familia, a la que tratamos de calmar y decirle que hay que aguantar este cimbronazo".

Debido al aislamiento, Bellone se entrena por su cuenta y señaló que "tratamos de poner lo mejor de nosotros, pero no es sencillo porque no sabés si vas a volver a ver a tu compañero, ya que la mayoría tiene contrato hasta el 30 de junio y no se sabe qué pasará después de esa fecha".

"Esta situación genera mucha preocupación porque el club nos manifestó que, si no se resuelve pronto, va a ser difícil renovar los contratos", indicó respecto de este reclamo que la AFA deberá responder.