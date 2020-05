Pablo Toviggino: "Hablar del regreso del fútbol es una locura y una falta de respeto"

Pablo Toviggino, tesorero de AFA, fue categórico respecto del regreso del fútbol. Desmintió todo rumor existente. "Hablar del regreso del fútbol es una locura. Es un horizonte muy lejano. Y hablar del regreso del fútbol en poco tiempo es una falta total de respeto", expresó en una entrevista difundida por el ABC Deportes de Santiago del Estero.

“Hay que esperar la respuesta adecuada y autorizada del ministerio de Salud y del Gobierno nacional para intentar a comenzar un bosquejo de cuándo volvería el fútbol en Argentina. Siempre y cuando los protocolos de salud lo determinen, podemos ilusionarnos, pero hay un horizonte muy lejano todavía”, aseguró Toviggino.

“Muchos hablan de que el fútbol se podría trasladar al interior del país, pero son imaginaciones de gente del fútbol que vive del fútbol, que no entiende que la salud es lo primordial. Proyectan torneos, imaginan certámenes con cuatro o cinco zonas, y definiciones en una provincia. Hoy en día es una verdadera locura. No nos falten el respeto, porque nadie va arriesgar nada, todo lo contrario", expresó.

"Encima llevar a planteles a una provincia, meterlos en hoteles y hacerlos jugar sin público es todo un protocolo antieconómico. Yo entiendo la ansiedad del hincha, del jugador, del entrenador y de muchos dirigentes, pero no están dadas las condiciones mínimas para realizar, hoy en día, este tipo de acontecimientos en el fútbol. Muchos se levantan a las 6 de la mañana a inventar cosas”, destacó el presidente del Consejo Federal.

Asamblea de AFA

El tesorero de AFA opinó sobre la Asamblea Extraordinaria que se realizó el martes pasado donde se comenzó el segundo periodo de Claudio Tapia (2021-2025) al frente de la Asociación del Fútbol Argentino: “Sin dudas, Tapia logró algo que muy pocos concordaban como es la unión de todo el fútbol argentino".

"Hoy AFA tiene otra dinámica, otra visión, en la que el principal objetivo es seguir creciendo en todos los extractos dirigenciales. El fútbol argentino necesitaba que todos los actores participen en forma directa, y que todos a la vez, sean protagonistas del cambio”, señaló.

San Martín de Tucumán

Por último, se expresó sobre los planteos realizados por San Martín de Tucumán: “Ya lo esgrimió en primera persona el presidente de AFA Claudio Tapia, que en todas las categorías del ascenso lo definirán en la cancha cuando se pueda volver a jugar. Ya se buscará la forma”, aseguró.

Agregó también: “Uno tiene una muy buena amistad con el presidente de San Martín de Tucumán, y se entiende que defienda a su club y que tenga un buen lugar en la prensa, más teniendo en cuenta que no hay fútbol, pero los ascensos se definirán en la cancha”, recalcó Toviggino.