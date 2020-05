"En Barcelona, Lautaro puede hacer historia", dijo su descubridor

El DT Fabio Radaelli aseguró que el delantero Lautaro Martínez, a quien descubrió en Bahía Blanca y llevó a Racing Club en 2014, "puede hacer historia al lado de Lionel Messi en Barcelona", club español que está a punto de comprar su pase al Inter de Italia.

Radaelli, actualmente entrenador de la Reserva y coordinador de las inferiores de Aldosivi de Mar del Plata, dijo también en diálogo con Télam que hizo gestiones para llevar a Lautaro a Racing antes de que se fuera a probar a San Lorenzo, como tenía previsto.

"Lautaro está preparado para los grandes desafíos y si pasa a Barcelona, al lado de Messi, puede hacer historia", contó.

"En la prueba que hicimos en Bahía Blanca, en noviembre de 2013, el pibe me impactó -agregó Radaelli-. Hizo cosas increíbles, sobre todo porque tenía apenas 16 años".

Radaelli, de 51 años de edad, fue jugador de Ferro Carril Oeste (donde se inició) y luego pasó por Banfield, Deportivo Español, San Martín de Tucumán y Aldosivi. Como DT fue coordinador de las divisiones juveniles de Tigre (2008-2012) y luego llegó a Racing Club, donde tuvo a su cargo las inferiores.

"Lautaro tenía prevista una prueba en San Lorenzo para febrero de 2014, pero después de verlo en Bahía Blanca, ese mismo día, llamé al presidente de la subcomisión de fútbol amateur de Racing, Adrián Fernández, para que le guardara un lugar para ficharlo. Por suerte me tuvo confianza", recordó Radaelli en diálogo con Télam.

Y agregó: "Conmigo en Racing estaba mi ex compañero (Jorge) Cordon, que a su vez había jugado en Ferro con (Alberto) Yaqué, el representante de Lautaro. Así que hicimos las gestiones para que viniera a Racing y ahí quedó todo acordado".

El actual delantero de Inter de Italia se alojó en la Casa Tita (pensión de Racing que lleva el nombre de Tita Mattiussi) y desde ahí fue haciendo carrera hasta debutar en Primera, en 2015.

"En Racing tuve la oportunidad de ver crecer a Lautaro y trabajar con él todo lo futbolístico" recordó Radaelli, que llegó a ser DT interino de la Primera de la "Academia" dos veces (2013 y 2016).

Según el entrenador, "Lautaro es un chico que siempre busca más, es muy centrado y sabe lo que quiere. En las Inferiores siempre resultaba ser el mejor test psicológico", relevó.

"Para mí es un 9 clásico, pero puede jugar donde quiera en la línea ofensiva porque siempre se adapta a lo que se le pide y es un jugador vertical, con mucha fuerza -añadió-. Me hace acordar a Juan Esnaider o el propio Diego Milito, es parecido a ellos".

"Lo que ocurrió en la Selección es un ejemplo de su adaptabilidad y su vocación de pelear. Empezó como suplente del 'Kun' (Sergio Agüero) y hoy para el DT (Lionel Scaloni) es titular", puntualizó.

Radaelli, que en 2016 fue ayudante de campo de Martín Palermo en Unión Española de Chile, contó a Télam que habla "seguido con Lautaro" y que en esas charlas el delantero le recuerda algunos ejercicios de definición que hacía en Racing.

"Lautaro siempre pedía quedarse un rato más después de entrenar para patear, para repasar ejercicios de campo y de ataque; la verdad, para su corta edad era un pibe que tenía todo muy clarito, tanto adentro como afuera de la cancha", destacó Radaelli.

Por último, el ex coordinador del Fútbol Amateur racinguista, apodado "Lechuga", aseguró que "muchos de los goles que Lautaro hizo en Inter, fueron iguales a muchos de los que hizo en su carrera en inferiores".

"No tengo dudas de que su pase al Barcelona está muy cerca de concretarse y me alegra mucho por Lautaro, porque será un gran crecimiento en lo futbolístico y en lo económico también. Se lo merece porque es un gran jugador y mejor persona", cerró.