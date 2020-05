Primera fecha del torneo de la Liga Deportiva del Oeste

La dirigencia de la Liga Deportiva del Oeste de Junín organiza un torneo de fútbol femenino de manera virtual y se conocieron los resultados de la primera fecha, con los porcentajes obtenidos por los conjuntos que toman parte de este campeonato.

Al finalizar la jornada inicial, los porcentajes fueron los siguientes:

Ambos Mundos 49 % vs. Unnoba 51 %; B.A.P. Junín 53 % vs. Villa Belgrano 47 %; Defensa Argentina 43 % vs. Sarmiento 57 %; Independiente de Junín 61% vs. Rivadavia de Lincoln 39 %; y Jorge Newbery 50 % vs. Rivadavia de Junín 50 %. Libre: Mariano Moreno.



Por la segunda jornada, las historias para votar ya están habilitadas en el Facebook: Liga Juninense (oficial de la Liga Deportiva del Oeste), y los enfrentamientos previstos, de acuerdo al fixture realizado oportunamente en la entidad de calle Juan Bautista Alberdi, son estos:

Independiente de Junín ante Rivadavia de Junín; Villa Belgrano vs. Ambos Mundos; Unnoba contra Mariano Moreno; Rivadavia de Lincoln ante Defensa Argentina; y Sarmiento frente a B.A.P. Junín. Quedará libre el representativo del Club Jorge Newbery.

Las posiciones quedaron así al cerrarse la primera fecha:

Independiente Fútbol femenino; Sarmiento Fútbol Femenino; B.A.P. Junín; y Unnoba, tres unidades; Newbery Femenino Aviadoras y Rivadavia de Junín, un punto; y cierran sin unidades Mariano Moreno (aún no debutó); Ambos Mundos Femenino; Villa Belgrano; Defensa Argentina y Rivadavia de Lincoln.