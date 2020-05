Mercado descartó una vuelta a River en el corto plazo

Gabriel Mercado se encuentra radicado en Qatar, donde se desempeña como jugador del Al-Rayyan, y mientras cumple con las disposiciones del gobierno local y se entrena por su cuenta con las indicaciones que recibe en el club,.

El lateral derecho fue consultado sobre la situación que se vive en Argentina por el coronavirus y expresó: "Intento estar pendiente. Obviamente, no estoy enterado del todo. Hablo mucho con mi familia para seguir de cerca todo lo que está ocurriendo en este difícil momento".

"Tenía pensado ir para Argentina, pero la verdad es que hay poco tiempo. Se extraña mucho el país y la familia. Hace poco perdí a mi abuela, que fue la que me crió. Me hubiese encantado poder ir a despedirla, pero es lo que toca y hay que ser fuerte", añadió el futbolista que representó a la Selección Argentina en Rusia 2018.

En tanto, habló también sobre los motivos que lo llevaron a apostar por una liga que no es de las más competitivas: "El hecho de que se vaya a jugar el Mundial me sedujo y me atrajo a la hora de firmar. El estadio de nuestro equipo ya está listo. Es espectacular, todos tienen aire acondicionado. Están haciendo una autopista que une a todos los estadios mundialistas. El país entero se está moviendo para este evento, van sobrados de tiempo y hay una infraestructura enorme".

En los últimos días, muchos de los jugadores que tuvieron exitosos pasos por River y se encuentran defendiendo otras camisetas en Europa manifestaron su deseo de volver a vestir la Banda Roja, sin embargo Mercado descartó de plano esa idea, al menos en el corto plazo: "La realidad es que me queda un año más de contrato. Había escuchado algunas versiones que decían que quedaba libre en junio pero no es cierto. Yo firmé por dos años y va a ser muy difícil poder irme de acá. Cuando termine este contrato veré".

Por último, se deshizo en elogios hacia Gallardo, DT con el que fue campeón de América con el Millonario en 2015: "Marcelo, desde que llegó, marcó una era. Me acuerdo de la primera conferencia que tuvo, River venía de salir campeón con Ramón Díaz y dijo 'Yo vengo acá a redoblar la apuesta, quiero seguir consiguiendo títulos'. Después lo llevó a la práctica. Eso habla de su capacidad como entrenador".

"Se fueron muchísimos jugadores y, si no me equivoco, el único que pertenece al plantel actual de esa época es Leonardo Ponzio. Eso marca el enorme trabajo. Siempre armó equipos competitivos y pelea cosas importantes. Supongo que la gente de River querrá que Marcelo se quede varios años más, porque les ha dado muchísimas alegrías", cerró.