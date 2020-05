Tapia fue reelecto hasta 2025 y se creó la Liga Profesional sin descensos por dos años

Claudio "Chiqui" Tapia resultó ayer reelecto hasta 2025 como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al tiempo que se creó la Liga Profesional, con Marcelo Tinelli como titular y sin descensos hasta 2022, tras la Asamblea General Extraordinaria celebrada en horas de la tarde.

Tapia, quien tendrá su nuevo mandato desde marzo 2021 hasta 2025, recibió el apoyo unánime -sin votación- de los 43 representantes habilitados (22 de la Liga Profesional; 6 de la Primera Nacional; 5 Primera B; 2 Primera C; 1 Primera D; 2 Torneo Federal A; 5 Ligas de Interior) en la votación virtual, debido al coronavirus, y los cuatro veedores de la Inspección General de Justicia. No estuvieron los grupos de interés: fútbol playa, fútbol femenino y futsal.

El punto 7 a tratarse, que mencionó cada uno de los cargos de la lista única presentada y aprobada, derivó en un aplauso cerrado de todos los presentes por la plataforma.

A su vez, Salomón Ramírez Santa Cruz (Primera D) no se conectó de manera correcta por complicaciones técnicas y el asambleísta Esteban Milcoff de la Jurisdicción Litoral presentó inconvenientes a la hora de sufragar.

Además, la Asamblea aprobó la creación de la Liga Profesional, en lugar de la disuelta Superliga Argentina de Fútbol (SAF), que en los próximos dos años no tendrá descensos para que los clubes superen la crisis económica generada por el coronavirus aunque en el artículo 87 y en su inciso a.3 aclaró que se "computarán los promedios".

De esta manera, la Liga Profesional, que irá desde enero a diciembre, contará con 26 equipos en su primera edición y luego serán 28 en su segunda, ya que los ascensos desde la Primera Nacional se mantendrán.

Tapia: "Debatiremos y dialogaremos siempre"

En un principio, Tapia habló durante 20 minutos, en los que recordó los difíciles tiempos que "atravesó la AFA" estos años por "estar dividido el fútbol argentino" con el "doble comando" entre Superliga y AFA.

Una vez que finalizó su discurso se leyeron los miembros asambleístas presentes, entre los que se destacaron Roberto Digón (Boca), Jorge Brito (River Plate), Marcelo Tinelli (San Lorenzo), Miguel Jiménez (Racing) y Carlos Montaña (Independiente).

La elección formal se llevará adelante cuando la pandemia lo permita y ahí se realizará una votación presencial, más allá que la reelección es un hecho desde la celebración de la Asamblea General Extraordinaria.

"Celebro y entiendo que por primera vez vamos a disfrutar como dirigentes de fútbol porque vamos a estar todos juntos, marcaremos un antes y un después. Sabemos que en las decisiones estaremos más o menos de acuerdo, dependiendo el momento, pero debatiremos y dialogaremos siempre", abrió Tapia su discurso, que duró unos 20 minutos por videoconferencia en la que se observó a los presentes atentos a sus dichos.

En su nueva gestión, Tapia llevará consigo a la vicepresidencia a Rodolfo D'Onofrio (River) y Marcelo Tinelli (San Lorenzo), Jorge Amor Ameal (Boca), Hugo Moyano (Independiente), Marcelo Achile (Defensores de Belgrano-Ascenso metropolitano) y Guillermo Raed (Mitre de Santiago del Estero-Ascenso Interior).

"Nos tocó reconstruir la asociación del fútbol argentino. Todos sabían en qué condiciones encontramos a la casa madre, en una situación económica complicada, y le quiero agradecer a todos los miembros del Comité Ejecutivo, a cada empleado de la AFA y a cada entrenador de los seleccionados", resaltó Tapia.

Otro punto relevante pasó por el artículo 35, con el objetivo de modificar la personalización de los cargos, con excepción del presidente de la AFA, como sucedió con Daniel Angelici, que perdió las elecciones en Boca pero retuvo el cargo de vice en la entidad del fútbol nacional.

"A excepción del Presidente, el resto de los integrantes del Comité Ejecutivo ostentarán su cargo mientras sean integrantes de la Comisión Directiva del club o liga por el cual fueron elegidos. En caso de que un integrante del Comité Ejecutivo dejara de ser integrante de dicha Comisión Directiva, cualquiera sea el motivo, solamente podrá continuar la persona ostentando dicho cargo en el Comité Ejecutivo si cuenta con el consentimiento expreso de su club o liga", remarcó un extracto del texto oficial.

Las autoridades

El nuevo Comité Ejecutivo está compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: Claudio Tapia.

Vicepresidentes: Jorge Amor Ameal (Boca), Marcelo Tinelli (San Lorenzo), Hugo Moyano (Independiente) y Rodolfo D'Onofrio (River) por Liga Profesional; Marcelo Achile (Defensores de Belgrano, área metropolitana) y Guillermo Raed (Mitre de Santiago del Estero, Interior) por el Ascenso.

Secretario Ejecutivo: Nicolás Russo (Lanús).

Prosecretario Ejecutivo: Maximiliano Levy (Almirante Brown).

Secretario General: Víctor Blanco (Racing).

Prosecretario general: Luciano Nakis (Deportivo Armenio).

Tesorero: Pablo Toviggino (Consejo Federal).

Protesorero: Horacio Martignoni (Sarmiento de Junín).

Vocales titulares: Pascual Caiella (Estudiantes), Alejandro Nadur (Huracán), Sergio Rapisarda (Vélez), Ricardo Carloni (Rosario Central), Cristian Malaspina (Argentinos), Francisco Marín (Acasuso), Adrián Zaffaroni (JJ Urquiza), Jorge Miadosqui (San Martín San Juan), Guillermo Beacon (Liga Rionegrina) y Alfredo Dagna (Olimpo).

Vocales suplentes: Lucía Barbuto (Banfield), Cristian D’Amico (Newell’s), Gabriel Pellegrino (Gimnasia), José Masur (Godoy Cruz), Dante Majori (Yupanqui), Jorge Barrios (Estudiantes), José Coutinho (Merlo), Julio Sosa (Argentino de Merlo), Gabriel Greco (Atlanta) y Darío Zamorette (Liga Tucumana).