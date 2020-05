Renzo Spinaci: "Que la gente de Sarmiento me tenga presente me genera mucha alegría"

Renzo Spinaci se formó en Sarmiento y será recordado siempre por haber marcado el gol del empate ante Olimpo de Bahía Blanca, en mayo de 2016, que le permitiría al Verde mantenerse en la Primera División del fútbol argentino.

En su quinta semana de votación, Spinaci se transformó en el jugador más elegido por los hinchas para formar parte de El equipo de la década. Por ahora, el volante no ingresó en la alineación titular pero sí se ganó un lugar entre los suplentes.

En diálogo con Democracia, el volante que hoy integra el plantel profesional de Estudiantes de San Luis (Federal A), expresó: "Quiero agradecerle a la gente que me ha elegido. Cuando a uno lo recuerdan siempre es gratificante, lo siento como una muestra de cariño".

Añadió: "Que la gente de Sarmiento me tenga presente me genera mucha alegría. No tengo palabras para agradecer el cariño de los hinchas. Un cariño que es mutuo. A medida que pasa el tiempo la relación no cambia y eso es muy importante. Les agradezco y les mando un gran saludo".

En la actualidad, Renzo transita la cuarentena en nuestra ciudad, junto a su familia. Al respecto, contó: “Tuve la posibilidad de venirme para Junín a pasar la cuarentena con la familia, se hace más fácil estar acompañado. Hace 15 días licenciaron al plantel y cada uno entrena de forma particular esperando novedades en cuanto a la continuidad de los torneos”.

Críticas para la decisión de la AFA

Durante la semana, Spinaci fue bastante crítico ante la decisión de la AFA de dar por terminado los torneos y de eliminar los descensos. Al respecto, en declaraciones al portal Solo Ascenso, comentó: “Se decidió darlo por terminado y si se reanuda será nada más el Reducido. Creo que tomaron una decisión apresurada, no imagino quedarme sin jugar desde marzo hasta enero del año que viene".

Agregó: "Si está la posibilidad de que vuelva en septiembre, con las condiciones garantizadas respecto a la salud, habría que terminar el torneo, que juguemos todas las fechas y eso sería lo más justo”.

El 30 de junio es una fecha clave para la mayoría de los jugadores, ya que el vínculo con cada institución expira y el futuro es incierto: “Nadie está preparado para esto, los clubes están mal económicamente y habrá que ver si se llega a un arreglo. Los jugadores somos la parte más débil, tenemos que encontrar una solución para que siga teniendo un ingreso”.

“La quita de los descensos nos afecta, ya que tenemos menos posibilidad de trabajo. Los clubes vienen de sufrir económicamente y van a contratar lo menos posible, jugarán con juveniles y también se desprestigia a los torneos, les quita valor”, cerró el volante.

Equipo que gana…

En su quinta semana de votación no hubo grandes modificaciones en El equipo de la década. Por el momento se mantiene el dibujo táctico del 4-3-3 y los titulares son Manuel Vicentini (63 votos); Pablo Aguilar (59), Roberto Tucker (69), Daniel Delgado (49) y Mauricio Casierra (37); Yamil Garnier (59), Guillermo Farré (48) y Gervasio Núñez (76); Ezequiel Cerutti (81), Héctor Cuevas (56) y Pablo Magnín (42).

Más allá de esos once, aún nada está dicho ya que la votación se extenderá hasta el domingo 31 de mayo. Cabe recordar que para participar del juego solo tenés que elegir tu once ideal y enviarlo a redaccion@diariodemocracia.net o bien dejar un mensaje en las redes sociales de este medio.

En el balance de estas cinco semanas, "El Pocho" Cerutti y "El Yacaré" Núñez se mantienen como los jugadores más elegidos con 81 y 76 votos. Un escalón más abajo aparecen el defensor Tucker, con 69 votos; el arquero Vicentini suma 63; mientras que Garnier y Aguilar completan con 59 votos.

La votación actualizada

Arqueros:

Manuel Vicentini (63 votos), Julio Chiariani (20), Claudio Flores (7), Lucas Ischuk (7), Cesar Rigamonti (3), Claudio Flores (1) y Emanuel Tripodi (1).

Defensores:

Roberto Tucker (69 votos), Yamil Garnier (59), Pablo Aguilar (59), Daniel Delgado (49), Mauricio Casierra (37), Nicolás Dematei (33), Wilfredo Olivera (26), Lucas Landa (21), Facundo Castet (20), Carlos Zabaleta (8), Maximiliano Caire (6), Franco Pepino (6), Juan Manuel Azil (4), Matías Lequi (3)

Guillermo Cosaro (3), Francisco Martínez (3), Joel Barboza (2), Nicolás Bianchi Arce (2), Ramiro Arias (2), Gustavo Benítez (2), Juan Manuel García (2), Franco Coria (2), Francisco Dutari (2), Javier Capelli (1), Alexis Niz (1) y Nahuel Quiroga (1).

Volantes:

Gervasio Núñez (76 votos), Guillermo Farré (48), Martín Andrizzi (42), Renzo Spinaci (18), Sebastián Luna (14), Nicolás "Cuca" Sánchez (13), Adrian Maidana (10), Nahuel Estévez (10), Sergio "Checho" Quiroga (9), Silvio Iuvale (8), Dardo Miloc (6), Jonhy Aquino (4), Claudio Pombo (3), Walter Busse (3), Federico Vismara (3), Juan Carlos Zulueta (3), Mauro Navone (3), Matías Diaz (2), Jonathan Santana (2), Ariel Colzera (2), Fermín Antonini (2), Kevin Mercado (2), Rodrigo Aillapan (2), Marcelo Scatolaro (1), Hamilton Pereyra (1), Rodrigo Depetris (1), Martín Mazzuco (1), Alexis Castro (1), Franco Leys (1), Lucas Oviedo (1) y Fabio Álvarez (1).

Delanteros:

Ezequiel "Pocho" Cerutti (81 votos), Héctor "Tanque" Cuevas (56), Pablo Magnín (42), Luciano Lobianco (31), Ramón "Wanchope" Ábila (16), Mauricio Ferradas (16), Ignacio Cacheiro (10), Guillermo Beraza (9), Nicolás Orsini (4), Luis "Popi" Quiroga (2), Nicolás Miracco (2), Diego Chaves (2), Brian Fernández (1), Leandro Díaz (1), Maximiliano Fornari (1) y Lucas Paserini (1).