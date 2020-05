El fútbol solidario continúa en ascenso

Clubes y jugadores de fútbol de las categorías del ascenso como All Boys y Temperley, de la Primera Nacional, y Los Andes, de la Primera B, continúan y amplían su ayuda hacia comedores comunitarios y barrios carecientes acercándoles viandas y alimentos para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus.

Los Andes subió de 600 viandas entregadas la semana pasada a 1.000 en esta, con el propósito de colaborar con familias, comedores y barrios, una iniciativa de la comisión directiva presidida por Víctor Grosi junto con las subcomisiones de Desarrollo Social, Tenis, Los Andes Solidario y Derechos Humanos y Género.

Para ello cuentan con aportes de comercios e industrias de la zona, además de los socios y vecinos, gracias a los cuales entregan las viandas en distintos barrios lomenses como Ingeniero Budge, Villa Fiorito, Villa Independencia y a familias de algunos jugadores de las divisiones menores del club.

Incluso, dejando de lado la rivalidad de barrio en lo futbolístico, los 'albirrojos' colaboran con el Club Temperley, que da albergue a 30 personas en situación de calle y continúa ofreciendo viandas para el almuerzo diario a más de 100 personas.

Por estos días, voceros de la institución 'milrayitas' indicaron que están recolectando "ropa de abrigo, verduras y frutas, además de pan, carne y alimentos no perecederos" para seguir ayudando a los que más lo necesitan, "distribuyéndolos por los distintos comedores".

El grupo de All Boys Solidario, con la colaboración de dirigentes y asociados del club, organiza ollas populares en el predio Don Fernando Sánchez, en Chivilcoy 1951 del barrio de Floresta. La próxima será mañana de 12.30 hasta las 14.30 para todos aquellos carecientes que se acerquen con los recipientes correspondientes.

A esos "fogones" suelen concurrir jugadores del primer equipo 'albo', como lo hizo el pasado miércoles el volante ofensivo Brian "Tamo Activo" Sarmiento.

Jugadores solidarios

Por otra parte, el delantero Franco Sosa y el defensor Nicolás Demartini, ambos de 20 años, con el mismo empeño que ponen en cada partido para defender la camiseta de Temperley, han organizado una rifa solidaria para colaborar, con lo recaudado, en la compra de alimentos para comedores comunitarios de la zona de Adrogué y Rafael Calzada, entre otras localidades.

Los premios consisten en el sorteo de dos camisetas de Temperley, una oficial y la otra alternativa, entre todos los que adquieran la rifa al valor de 50 pesos y a los ganadores se los conocerá el próximo viernes 22 a las 21.30, cuando en vivo a través de Instagram se extraigan ambos números favorecidos.

Los que decidan adquirir la rifa deben abonar por Mercado Pago Sosatemperley99@gmail.com y para conocer el número que le corresponde debe contactarse a @francososa14 y @niicodema.