Villa le dijo a su abogado que tenía "miedo" de dormirse "por si Daniela le hacía algo"

El abogado Martín Apolo aseguró que el delantero de Boca Sebastián Villa le reconoció que tenía "miedo" de dormirse, por si su expareja Daniela Cortés "le hacía algo".

"En un momento tenía miedo de quedarme dormido y que me pase algo . Me dijo Villa. Por eso cuando me preguntan cómo está Villa, yo digo que no la está pasando bien", aseveró el letrado en declaraciones radiales.

En tanto, expresó que en muchas ocasiones Daniela Cortés amenazó al jugador con frases como "te voy a prender fuego", y una vez que Villa salió de la casa de donde convivía con la mujer, radicó la denuncia.

"El día después a la publicación de Daniela Cortés hablé con Sebastián y lo vi anímicamente muy mal, está con bronca porque dice que se lo acusa de algo que no sucedió", aseguró el abogado del jugador.

En ese sentido, el letrado explicó que a su criterio lo que está sufriendo Villa es un "chantaje y extorsión", más allá de que en principio Cortés hizo la denuncia a través de la red social Instagram y luego en la Justicia.

El abogado explicó que las denuncias de Villa y de Cortés se diferencian por unos quince minutos, en la Unidad Funcional de Instricción (UFI) de Esteban Echeverría, que depende del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Cortés denunció al jugador por "presuntas lesiones y presuntas amenazas", mientras que Villa denunció a su expareja por "extorsión" y si bien la primera que presentó la demanda fue la mujer, la del futbolista tiene dos números de diferencia, entre los expedientes que se tramitan allí.

"Villa intentó cortar la relación en otras ocasiones, pero reincidió, por amor, porque estaba enamorado, pero ya quería terminar", explicó.

Apolo señaló que Villa "está confiado que saldrá a la luz toda la verdad. Pero también tiene un sentimiento encontrado, porque hasta hace poco tenía una cuestión emocional. Mentalmente tiene mucha fortaleza y por sus orígenes humildes logró alcanzar sus metas".