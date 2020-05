Luis Acuña, el exjugador de Sarmiento que se consagró campeón en Nicaragua

Luis Acuña, volante ofensivo que supo defender la camiseta de Sarmiento en las temporadas 2010 y 2011, se consagró campeón en plena pandemia con el Real Estelí de Nicaragua.

El fútbol está suspendido, por el momento, en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, siempre hay alguna excepción.



El fin de semana el fútbol de Nicaragua llegó a su fin y el Real Estelí se consagró campeón al imponerse por 3-1 a Managua, luego de que en la ida no se sacaran diferencias e igualaran 1-1. El cotejo se jugó a puertas cerradas y no hubo premiación para el tricampeón nicaragüense.

Uno de los jugadores que gritaron campeones fue el ex Sarmiento, Luis Acuña, quien surgió de Vélez y en Argentina también se de-sempeñó en Merlo y Crucero del Norte. En el Verde estuvo en 2010 y 2011 pero no sumó muchos minutos de juego.

En su paso por el Verde, Acuña tuvo como compañeros a Mariano Sardi, Mauro Navone, Carlos Zabaleta, Javier "El Gallo" Capelli y Jo-nhy Aquino, entre otros.