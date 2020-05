"El equipo de la década": la votación se extenderá hasta el domingo 31 de mayo

En su cuarta semana de votación, los hinchas de Sarmiento siguen conformando "El equipo de la década". Ya suman ochenta los simpatizantes del Verde que enviaron a este medio la formación con lo que consideran los mejores once futbolistas que pasaron por la institución en los últimos diez años.

Por el momento, "El equipo de década" se asienta sobre el dibujo táctico del 4-3-3 y está conformado por Manuel Vicentini (52 votos); Pablo Aguilar (44), Roberto Tucker (52), Daniel Delgado (38) y Mauricio Casierra (34); Yamil Garnier (49), Guillermo Farré (41) y Gervasio Núñez (61); Ezequiel Cerutti (66), Héctor Cuevas (46) y Pablo Magnín (37). Más allá de estos once, aún nada está dicho ya que la votación se extenderá hasta el domingo 31 de mayo.

Cabe recordar que para participar del juego solo tenés que elegir tu once ideal y enviarlo a redaccion@diariodemocracia.net o bien dejar un mensaje en las redes sociales de este medio.

En el balance de estas cuatro semanas, "El Pocho" Cerutti y "El Yacaré" Núñez se presentan como los jugadores más elegidos con 66 y 61 votos. Un escalón más abajo aparecen el arquero Vicentini y el defensor Tucker, ambos con 52; mientras que Garnier y Cuevas completan el top five con 49 y 46 votos, respectivamente.

Como este diario ya lo informó, la intención del juego no es ubicar a los futbolistas en posiciones que nunca jugaron y es por eso que la selección se divide en cuatro grandes grupos (arqueros, defensores, volantes y delanteros).

En definitiva, queda claro que con su voto el hincha viene premiando a aquellos jugadores que han obtenido títulos y que han dejado todo por defender los colores del Verde.

Garnier: "Es un orgullo ser parte del equipo de la década"

En relación a la votación realizada hasta el momento, en diálogo con Democracia, Yamil Garnier expresó su alegría ante el reconocimiento de los hinchas y dijo: "Sinceramente es un orgullo ser parte del equipo de la década. El título del 2012 ha marcado mi paso por Sarmiento, ya van para seis años en el club y la gente a esto te lo agradece".

Agregó: "Si me relacionan con el equipo del 2012, seguramente me van a poner de volante, pero si me analizan en base al presente imagino que me ubican como marcador de punta. Pablo (Aguilar) tuvo un exitoso paso siendo lateral, él también se merece este reconocimiento".

Vicentini: "Es una muestra de afecto"

En otra clara muestra de agradecimiento, el actual arquero titular de Sarmiento, Manuel Viccentini, expresó a este diario su satisfacción por estar presente entre los once. Al respecto, dijo: "Me gustó mucho la idea y de mi parte estoy muy agradecido".

"En un par de formaciones vi que aparecía y la verdad me puso muy contento. Es una muestra de afecto que me pone muy contento y que agradezco mucho", señaló.

Tucker: "Les agradezco a todos por acordarse de mí"

Sobre la propuesta que viene desarrollando este diario y ante la elección de los hinchas de Sarmiento, el marcador central Roberto Tucker, expresó: "Me pone muy contento que después de tanto tiempo la gente todavía me recuerde de esta forma. Es gratificante que me voten y que piensen mí".

"La verdad es que el cariño es mutuo porque tengo los mejores recuerdos de mi paso por Sarmiento. Así que les agradezco a todos por acordarse de mí", agregó el defensor que fue clave en el ascenso del 2012 a la B Nacional.

Farré: "Es una manera de reconocer lo que uno hizo dentro de la cancha"

El volante Guillermo Farré también se mostró agradecido por la votación y al respecto dijo: "Creo que para cualquier persona siempre es gratificante recibir algún tipo de reconocimiento. La verdad es que los reconocimientos no se esperan, pero cuando llegan uno los toma de muy buena manera".

Añadió: "Esto habla que uno, desde dentro de una cancha, le ha demostrado cosas a la gente y la gente, con el respeto, el cariño y la pasión que tienen por el club, a uno se lo devuelve. Es una manera de reconocer lo que uno hizo dentro de la cancha".

Completó: "En lo personal estoy muy feliz de haber pertenecido al club durante dos años. Me ha tocado conformar planteles competitivos y a mi entender hemos hecho buenas campañas. Y si yo he tenido un buen rendimiento, sin dudas es porque el equipo estuvo a la altura".

"Siempre habrá palabras de agradecimiento para toda la gente de Junín. El respeto es mutuo y siempre estaré muy agradecido", completó el "5".

La votación

Arqueros

Manuel Vicentini (52 votos), Julio Chiariani (19), Claudio Flores (4), Cesar Rigamonti (3), Lucas Ischuk (1), Claudio Flores (1) y Emanuel Tripodi (1).

Defensores

Roberto Tucker (52 votos), Yamil Garnier (49), Pablo Aguilar (44), Daniel Delgado (38), Mauricio Casierra (34), Nicolás Dematei (25), Wilfredo Olivera (25), Lucas Landa (19), Facundo Castet (13), Maximiliano Caire (5), Franco Pepino (5), Carlos Zabaleta (5), Matías Lequi (3), Guillermo Cosaro (3), Joel Barboza (2), Juan Manuel Azil (2), Nicolás Bianchi Arce (2), Ramiro Arias (1), Gustavo Benítez (1), Juan Manuel García (1), Franco Coria (1), Mauro Navone (1), Javier Capelli (1), Alexis Niz (1), Francisco Dutari (1), Nahuel Quiroga (1) y Francisco Martínez (1).

Volantes

Gervasio Núñez (61 votos), Guillermo Farré (41), Martin Andrizzi (35), Sebastian Luna (13), Renzo Spinaci (11), Adrian Maidana (10), Nicolás "Cuca" Sánchez (8), Nahuel Estévez (8), Sergio "Checho" Quiroga (7), Dardo Miloc (6), Silvio Iuvale (4), Jonhy Aquino (4), Claudio Pombo (3), Walter Busse (3), Federico Vismara (3), Matías Diaz (2), Jonathan Santana (2), Ariel Colzera (2), Lucas Oviedo (1), Fabio Álvarez (1), Fermín Antonini (1), Kevin Mercado (1), Marcelo Scatolaro (1), Juan Carlos Zulueta (1), Hamilton Pereyra (1), Rodrigo Depetris (1) y Martín Mazzuco (1).

Delanteros

Ezequiel "Pocho" Cerutti (66 votos), Héctor "Tanque" Cuevas (46), Pablo Magnín (37), Luciano Lo Bianco (21), Ramón "Wanchope" Abila (12), Mauricio Ferradas (11), Ignacio Cacheiro (6), Guillermo Beraza (6), Nicolás Orsini (2), Luis "Popi" Quiroga (2), Nicolás Miracco (2), Brian Fernández (1), Leandro Diaz (1), Maximiliano Fornari (1), Lucas Paserini (1) y Diego Chaves (1).