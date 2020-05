El preparador físico de Independiente, Ariel Perticarari, estimó que "no sirve sentir presión porque el fútbol está volviendo en Europa” en relación a la probabilidad del regreso de la actividad en Argentina en medio de la pandemia del coronavirus.

"Hablo seguido con colegas y creemos que no sirve sentir presión, porque el fútbol está volviendo en Europa”, esgrimió uno de los colaboradores del DT Lucas Pusineri en diálogo con el medio 'Muy Independiente'.

“Esto hay que llevarlo adelante dependiendo de la situación de cada país. Creo que hay que hacer una apertura paulatina e ir viendo los resultados. Para mí, vamos a empezar a entrenar con grupos reducidos cuando volvamos", amplió.

Perticarari, exjugador de Almagro, consideró que “si se mantienen ciertos protocolos de sanidad no tiene que haber problemas para volver a la normalidad", y alertó que "esto tiene que ver mucho con la responsabilidad de la sociedad y de que todos nos hagamos cargo de que se puede contagiar cualquiera".

El preparador físico calificó a los futbolistas como "gente sana y responsable" y que por eso confía en que "si alguno siente algún síntoma podría avisar para ser apartado”, sostuvo.

Después que pase la gravedad de la afección de Covid-19, Perticarari remarcó que "se necesitará una adaptación para volver a competir", porque ahora están "trabajando mucho la fuerza, siempre la resistencia es más fácil de conseguir”, explicó.

Por último, Perticarari avisó que tanto "Pablo Hernández como Brian Martínez están recuperados y listos para hacer fútbol" cuando se pueda entrenar en la cancha.

El volante tucumano había padecido rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, en agosto pasado, y el joven delantero chaqueño, un esguince severo del tobillo izquierdo en la última jornada que se jugó -primera fecha de la Copa de la Superliga, en marzo pasado-, en días previos a la suspensión del fútbol.