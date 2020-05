Lammens ratificó la idea de que el regreso del fútbol sea "antes de fin de año"

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, ratificó hoy la intención de que la vuelta del fútbol sea "antes de fin de año" y "sin público", tras la paralización por la pandemia de coronavirus.

El ex presidente de San Lorenzo agregó que en los próximos días tendrá una reunión con su par de Salud, Ginés González García, para avanzar en un protocolo ya que "otros deportes" también pidieron autorización para volver a la actividad.

"Tenemos que estar en condiciones de volver antes de fin de año", manifestó Lammens en declaraciones a radio Continental sobre el retorno del fútbol.

"El fútbol, que se lleva toda la atención, y otros deportes estarán incluidos en esta etapa de flexibilización de la cuarentena pero con los testeos y con un protocolo exigente", remarcó.

El titular de la cartera de Deportes aclaró, no obstante, que para vuelva el fútbol los equipos necesitarán una "pretemporada" y por ahora ni siquiera se están entrenando.

En cuanto a la posibilidad del público en los estadios, Lammens aseguró que "es un escenario lejano" dado que para que vuelvan los espectáculos masivos "falta mucho tiempo".

En ese punto, el funcionario desestimó la posibilidad de que algunos partidos de la Copa Argentina de fútbol puedan ser trasladados a las provincias en donde no se registraron casos de coronavirus, como Catamarca y Formosa.

Por otro lado, el ministro de Turismo y Deportes informó que en el primer día de inscripción al subsidio se anotaron "tres mil clubes de barrio".

"Es una ayuda del estado de hasta 100 mil pesos para recomponer la red de clubes de barrio que cumplen un rol social fundamental", explicó Lammens.

En este sentido, el ministro anunció que en los próximos días esta medida estará acompañada por un "plan de obras" con un presupuesto de "500 millones de pesos" destinados a la infraestructura de los clubes de barrio.