Joaquín Pucheta cuestionó la conducción de Agremiados

Joaquín Pucheta, arquero de All Boys, cuestionó el comportamiento de la conducción de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), a quienes responsabilizó de intentar "quedar bien con Dios y con el Diablo", en referencia a lo que considera una postura complaciente con los dirigentes de los clubes.

A raíz de la expansión del coronavirus, que mantiene paralizada la actividad futbolística desde marzo pasado, la AFA resolvió dar "por finalizada" la presente temporada y suprimir los descensos por dos años.

Esa postura permitirá que la mayoría de las instituciones se desprendan de aquellos jugadores cuyos contratos finalizan el próximo 30 de junio.

"No se puede quedar bien con Dios y con el Diablo. El gremio no nos está representando bien, sobre todo a los jugadores del ascenso", sostuvo el guardavallas, de 27 años y oriundo de Villa Angela, Chaco.

Pucheta, verdadera figura de All Boys en el presente campeonato de la Primera Nacional (atajó 4 penales sobre 9 que le ejecutaron), reclamó a la conducción del sindicato "la defensa del jugador, porque habrá una depuración muy fea el 30 de junio próximo", vaticinó.

Según el exjugador de Lanús y Estudiantes de Buenos Aires, la conducción de FAA debe enfocarse "en tratar de responder a los jugadores y no pensar qué pasará con el club", manifestó.

Pucheta, quien también exhibe un perfil solidario y organiza dos veces por semana una serie de ollas populares para sus vecinos bonaerenses en San Francisco Solano, expuso que el secretario general del gremio, Sergio Marchi, "tendrá que pelear para que a los jugadores que se les venza el contrato lo puedan prorrogar".

El guardavallas relató que la entidad de Floresta "recién terminó de pagar enero y adelantó algo de febrero", advirtiendo, además, que "el jugador del ascenso se está acostumbrado a vivir dos o tres meses abajo", graficó en diálogo con AM 910 (Radio La Red).

"No es solamente All Boys son varios clubes los que están así", completó Pucheta.

En otro orden, la entidad de Floresta organizará mañana, a partir de las 19.30, una jornada solidaria en la que ofrecerá porciones de arroz con pollo a los vecinos del barrio porteño de Floresta en situación de calle o con apremios económicos.

El evento, que representa una continuidad de lo sucedido el último fin de semana, se realizará en el predio don Fernando Sánchez, ubicado en Chivilcoy 1951.

El presidente de la institución y exjugador, Nicolás Cambiasso, dijo que la decisión adoptada de ayudar a los más necesitados en medio del coronavirus está de acuerdo "con la función social que debe cumplir cada institución".

"Estamos para ayudar a la comunidad. Es un orgullo para All Boys realizar esta tarea, que se hace con el esfuerzo de todos los hinchas y la CD actual", sostuvo.