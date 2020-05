El delantero Pablo Magnín logró más apoyo y ya es titular en "El equipo de la década"

El delantero Pablo Magnín fue uno de los jugadores más votados de la última semana y logró el respaldo que necesitaba para ingresar al once titular del juego "El equipo de la década".

El atacante que actualmente forma parte del plantel profesional, se metió en el corazón del hincha en base a buenos rendimientos y goles. En 20 fechas disputadas marcó quince goles y no sólo es el goleador de Sarmiento sino también del campeonato de la Primera Nacional.

Como ya se mencionó anteriormente, la intención del juego no es ubicar a futbolistas en puestos que no hayan jugado. En este sentido, cabe aclarar que hay casos especiales como el de Yamil Garnier a quien los hinchas lo eligen como marcador de punta por la derecha o como volante por el mismo sector. En este sentido, el propio jugador dijo a Democracia: "Si me relacionan con el equipo del 2012 seguramente me van a poner de volante, pero si me analizan en base al presente imagino que me ubican como marcador de punta". "Pablo (Aguilar) tuvo un exitoso pasó siendo lateral, él también se merece este reconocimiento", completo Garnier.

En definitiva, en esta nueva versión, Magnín ingresó al once titular en reemplazo de Martín Andrizzi. No obstante, nada está dicho porque el juego cerrará el domingo 31 de mayo. Para participar sólo tenés que elegir tu once ideal y enviarlo a redaccion@diariodemocracia.net o bien dejar un mensaje en las redes sociales del diario Democracia.

Culminada la tercera semana, "El equipo de la década" está conformado por Manuel Vicentini (38 votos); Pablo Aguilar (33), Roberto Tucker (40), Daniel Delgado (30) y Mauricio Casierra (26); Yamil Garnier (37), Guillermo Farré (31) y Gervasio Núñez (48); Ezequiel "Pocho" Cerutti (50), Héctor "Tanque" Cuevas (33) y Pablo Magnín (27).

La votación, puesto por puesto

Arqueros

Manuel Vicentini (38 votos), Julio Chiariani (17), Claudio Flores (3), César Rigamonti (2), Lucas Ischuk (1), Claudio Flores (1) y Emanuel Tripodi (1).

Defensores

Roberto Tucker (40 votos), Yamil Garnier (37), Pablo Aguilar (33), Daniel Delgado (30), Mauricio Casierra (26), Nicolás Dematei (20), Wilfredo Olivera (19), Lucas Landa (15), Facundo Castet (8), Maximiliano Caire (5), Franco Pepino (4), Carlos Zabaleta (3), Matías Lequi (3), Guillermo Cosaro (3), Joel Barboza (2), Juan Manuel Azil (2), Ramiro Arias (1), Gustavo Benítez (1), Juan Manuel García (1)Franco Coria (1), Nicolás Bianchi Arce (1), Mauro Navone (1), Javier Capelli (1), Alexis Niz (1), Francisco Dutari (1) y Nahuel Quiroga (1).

Volantes

Gervasio Núñez (48 votos), Guillermo Farré (31), Martin Andrizzi (26), Sebastián Luna (11), Renzo Spinaci (11), Nicolás "Cuca" Sánchez (8), Nahuel Estévez (7), Dardo Miloc (6), Adrián Maidana (5), Silvio Iuvale (4), Sergio "Checho" Quiroga (4), Jonhy Aquino (4), Claudio Pombo (3), Walter Busse (2), Federico Vismara (2), Matías Diaz (2), Lucas Oviedo (1), Fabio Álvarez (1), Fermín Antonini (1), Kevin Mercado (1), Jonathan Santana (1), Marcelo Scatolaro (1), Juan Carlos Zulueta (1), Ariel Colzera (1), Hamilton Pereyra (1) y Rodrigo Depetris (1).

Delanteros

Ezequiel "Pocho" Cerutti (50 votos), Héctor "Tanque" Cuevas (33), Pablo Magnín (27), Luciano Lo Bianco (15), Ramón "Wanchope" Ábila (11), Mauricio Ferradas (7), Ignacio Cacheiro (6), Guillermo Beraza (3), Nicolás Orsini (2), Luis "Popi" Quiroga (2), Nicolás Miracco (2), Brian Fernández (1), Leandro Diaz (1), Maximiliano Fornari (1), Lucas Paserini (1) y Diego Chaves (1).