"Siempre tendré palabras de agradecimiento para toda la gente de Junín", expresó Farré

Guillermo Farré es uno de los futbolistas más votados por los hinchas de Sarmiento para conformar "El equipo de la década". En diálogo con Democracia, el buen volante que pasó por el Verde expresó su alegría ante el reconocimiento y al mismo tiempo agradeció a los simpatizantes que lo vienen eligiendo.

El mediocampista que vistió la "5" expresó: "Creo que para cualquier persona siempre es gratificante recibir algún tipo de reconocimiento. La verdad es que los reconocimientos no se esperan pero cuando llegan, uno los toma de muy buena manera".

Añadió: "Esto habla que uno, desde adentro de una cancha, le ha demostrado cosas a la gente y la gente, con el respeto, el cariño y la pasión que tienen por el club, a uno se lo devuelve. Es una manera de reconocer lo que uno hizo dentro de la cancha".

Completó: "En lo personal estoy muy feliz de haber pertenecido al club durante dos años. Me ha tocado conformar planteles competitivos y a mi entender hemos hecho buenas campañas. Y si yo he tenido un buen rendimiento, sin dudas es porque el equipo estuvo a la altura".

"Siempre habrá palabras de agradecimiento para toda la gente de Junín. El respeto es mutuo y siempre estaré muy agradecido", completó el futbolista de 39 años que en la última campaña jugó para Mitre de Santiago del Estero en el campeonato de la Primera Nacional.

Cabe recordar que a casi tres semanas de haberse iniciado el juego "El equipo de la década", por el momento, los once elegidos por el hincha son: Manuel Vicentini; Pablo Aguilar, Roberto Tucker, Daniel Delgado y Mauricio Casierra; Yamil Garnier, Farré, Martín Andrizzi y Gervasio Núñez; Ezequiel Cerutti y Héctor Cuevas.