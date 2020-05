Sarmiento ofrecerá la continuidad a los trece futbolistas que tienen contrato hasta el 30 de junio

El vicepresidente de Sarmiento, Horacio Martignoni, confirmó que se les "ofrecerá la continuidad" a los 13 futbolistas que tienen contrato hasta el 30 de junio, a pesar de la comunicación contraria hacia sus jugadores.

"Todo fue un malentendido porque el presidente Fernando Chiófalo les dijo que quedaban liberados, no libres, ya que muchos viven en Junín y se quedaron porque pensábamos que el fútbol volvería en breve. La verdad es que les ofreceremos la continuidad a todos los jugadores que tienen contrato hasta el 30 de junio, ya que si se juega el reducido en septiembre, seremos uno de los equipos clasificados", comentó el directivo a este diario.

El jueves pasado, Yamil Garnier, el capitán, contó que desde el club le anunciaron que cobrarían hasta el 30 de abril y en junio quedarían libres Lautaro Geminiani, Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Federico Vismará, Gabriel Leys, Fabio Vázquez, Francisco Molina, Claudio Pombo, Ariel Cólzera, Pablo Magnín, Fernando Núñez, Diego Cháves y él.

El lateral derecho calificó como "una carnicería" la decisión de los dirigentes de su club y pidió que "se pongan al día" con la deuda que arrastran desde febrero.

"La única entrada de plata que tenemos es de la AFA por parte de la televisión y ya nos dijeron desde allá que se pagará lo pautado. Así que el 30 de junio nos sentaremos para extender los contratos al menos por seis meses más", detalló Martignoni.

De hecho, el dirigente, que será protesorero en la nueva lista de Claudio "Chiqui" Tapia hasta 2025, aseguró que se pondrán "al día con el plantel" aunque reconoció el "atraso salarial".

"Hemos cumplido siempre con nuestros compromisos, no será la excepción esta vez. Obviamente no escapamos a las complicaciones generales pero estamos generando recursos genuinos", concluyó el directivo.

Cabe recordar que cuando se retome la actividad, el equipo de Iván Delfino jugará el Reducido por el segundo ascenso.