Horacio Martignoni: "Hubo un mal entendido, todo lo que hemos firmado lo vamos a cumplir"

Como consecuencia del coronavirus, el último martes la AFA confirmó el final del campeonato de la Primera Nacional. Se jugaron 21 fechas y la intención de los organizadores es mantener el reglamento, es decir, que los dos primeros de cada zona se enfrenten en una final por el ascenso directo y que el resto se mida en el torneo reducido para lograr el segundo ascenso.

Lógicamente, la definición de la Primera Nacional se jugará cuando las autoridades sanitarias lo autoricen y en este sentido todo parece indicar que los meses señalados para el regreso serían septiembre u octubre.

Como lo más probable es que el fútbol regrese en septiembre u octubre, en Sarmiento se generó un revuelo importante con aquellos jugadores cuyos contratos vencen el 30 de junio.

Los jugadores que tienen contrato hasta el 30 de junio tienen que tener la tranquilidad de que se les va a respetar lo acordado. Horacio Martignoni. Vicepresidente de Sarmiento

Y como si los problemas no fueran suficientes, también en los últimos días se produjo un mal entendido entre el presidente del club, Fernando Chiófalo, y el capitán del equipo, Yamil Garnier. Es que, al parecer, el presidente quiso decir una cosa pero dijo otra; y a todo esto, pensando que el club lo había dejado libre, Garnier salió con los tapones de punta.

Lo cierto es que todo necesitaba un manto de piedad y el que apagó el incendio pareciera ser el vicepresidente del club, Horacio Martignoni, quien en diálogo con Democracia aclaró los tantos y confirmó que Sarmiento siempre cumple con todo lo que firma.

- ¿Cuál es la situación del plantel profesional?

- Lo primero que tengo para decir es que fue todo un mal entendido. Ellos (por Chiófalo y Garnier) ya hablaron y por suerte está todo aclarado. El mal entendido surgió porque Fernando (Chiófalo) les dijo a los jugadores que estaban liberados. El tema es que muchos jugadores no son de Junín pero se habían quedado por si el torneo se reiniciaba en la brevedad, algo que no ocurrió. Entonces cuando Fernando les dijo a estos jugadores que estaban liberados, quiso decir que se podían volver a sus hogares. Ahí se generó la confusión.

- Entonces, ¿no quedó nadie libre?

- No. Fue un mal entendido. Pero ya está solucionado. Lo más importante es que los jugadores que tienen contrato tienen que tener la tranquilidad de que se les va a respetar lo acordado. Haremos el esfuerzo que sea necesario para cumplir con todos los contratos. Y el 30 de junio nos sentaremos con aquellos jugadores a los que se les vence el contrato (Yamil Garnier, Lautaro Geminiani, Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Federico Vismara, Franco Leys, Fabio Vázquez, Francisco Molina, Claudio Pombo, Ariel Cólzera, Pablo Magnín, Fernando Núñez y Diego Cháves) para ofrecerles la continuidad. En septiembre podría regresar el fútbol y si es así, en el regreso Sarmiento tiene que jugar el reducido por el ascenso. Y la idea es que no se vaya ningún jugador.



/LEÉ MÁS Mi once ideal de los últimos diez años de Sarmiento



- La incertidumbre es general, afecta a dirigentes, a jugadores, a hinchas, a todos. ¿Cómo es el trabajo en este contexto?

- Es una situación muy especial. Yo entiendo a los jugadores porque es el trabajo de ellos y muchos de ellos no saben qué va a pasar después del 30 de junio. Este es el panorama que hoy tenemos. Nosotros hasta el 30 de junio tenemos la responsabilidad y el compromiso de cumplir con los contratos que ya se han firmado. Pero el 30 de junio tenemos que sentarnos con aquellos jugadores a los que se les vence el contrato para tratar de lograr extender el vínculo hasta el 31 de diciembre. El único ingreso importante que hoy tenemos es el de la AFA y la AFA ya anunció que cumplirá con la pautado y que hasta el 30 de junio nos va a pagar lo que nos corresponde. Son los derechos por televisación, la AFA los va a pagar pese a que los clubes no están jugando.

- ¿El compromiso con el plantel, entonces, es pagar lo que se adeuda y cumplir con los contratos?

- Sí, correcto. Hay contratos que vencen el 30 de junio pero el torneo no termina esa fecha, nos restaría jugar el reducido con el que vamos a tener la chance de ascender. Entonces, la idea es sentarse con esos jugadores y ofrecerles una propuesta para extender sus contratos. El tema de la deuda es aparte y en este sentido Sarmiento siempre ha cumplido con los contratos. Estamos retrasados, pero vamos a saldar porque estamos generando recursos para eso.

- Es muy probable que los problemas económicos persistan hasta el 30 de junio.

- Seguramente, de todas maneras nosotros vamos a ofrecer algo que les sirva a los jugadores pero que no complique al club, es decir, que esté dentro de nuestras posibilidades. El torneo reducido no va a durar seis meses, pero nosotros a los jugadores tenemos que ofrecerles ese mínimo de tiempo. Ya estamos trabajando para eso. No sé si los jugadores van a poder cobrar lo mismo que están cobrando ahora, seguramente no, pero nosotros vamos a ofrecerles lo mejor posible.

- ¿Cómo es el tema de las casas que alquila el club? Eso creo que tampoco se entendió bien.

- Otro mal entendido. Sarmiento alquila desde hace muchos años casas amuebladas para los jugadores que vienen de afuera. Hoy hay jugadores que viven en estas casas pero que, con el tema de la pandemia, se fueron a sus ciudades. Entonces estas casas van a estar vacías hasta septiembre u octubre. Son cinco o seis meses que nos podríamos ahorrar. Esa sería la idea.

- ¿Cómo cree que va a terminar todo esto?

- Esperemos que bien. Está claro que la idea es jugar el reducido con un equipo competitivo y esperemos que después del 30 de junio no se vaya ninguno de aquellos jugadores a los que se les vence el contrato. Lo importante es generar los recursos para hacer una buena oferta y que los jugadores acepten. Pero bueno, para eso falta. Hoy no tenemos muchas certezas, lo único que nos dicen desde el ministerio de Salud es que no pensemos nada para antes del primero de septiembre. Así está el panorama.