"Tengo el sueño de dirigir la Primera de Boca", dijo Schiavi

El exfutbolista de Boca Juniors y actual entrenador, Rolando Schiavi, fue el gran protagonista de la charla debate transmitida ayer por la página en Facebook de la Liga Deportiva del Oeste. Entre las principales declaraciones, el defensor oriundo de Lincoln aseguró que tiene el sueño de dirigir la Primera división de Boca pero que para eso necesita sumar más experiencia.

En la jornada virtual, que se desarrolló a través de www.facebook.com/ligajuninense, Schiavi dijo: "Como muchos, yo tengo el sueño de dirigir la Primera de Boca. Pero entiendo que para llegar a eso tengo que sumar más experiencia. Ojalá que me vaya bien porque sé que en algún momento voy a volver a Boca".

Sobre su salida de la entidad "Xeneize", donde ocupaba el cargo de entrenador de la Reserva, precisó: "Yo creo que Boca está por encima de todo. Siento que tal vez ya había cumplido una etapa porque si seguía en ese cargo, quizás me iba a costar dirigir un equipo de Primera. Ya está. Lo extraño porque Boca era mi casa, pero ya está. Es una etapa cumplida".

Durante la jornada, Schiavi también habló de sus inicios, de los clubes en los que le tocó jugar, repasó sus logros, los clásicos con River y también respondió a las preguntas y saludos de quienes siguieron de cerca la transmisión.

"El fútbol me enseñó muchas cosas, jugué veinte años como profesional y otros diez en inferiores. Toda una vida. Tengo muchos amigos gracias al fútbol pero creo que lo más importante es siempre tratar de ser buena persona", agregó "Rolo" entre sus últimos aportes.

Más charlas

La dirección de Deportes del Gobierno de Junín, a cargo de Claudio Yópolo, ofrecerá tres nuevas charlas virtuales con reconocidas figuras del deporte, que compartirán experiencias y anécdotas con los vecinos.

Las charlas se transmitirán en vivo a través del Facebook Deporte Junín, en donde se podrá interactuar y hacer preguntas a los disertantes.

La primera charla-debate está programada para el lunes 4 de mayo, a las 19.30 y estará a cargo de la exitosa nadadora Manuela Morano.

La segunda cita es para el jueves 7, a la misma hora, con el deportista olímpico en Yatching Francisco Guaragna. Mientras que el lunes 11, la charla será con la campeona mundial de boxeo Anahí López.