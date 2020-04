Emiliano Amor pide el ascenso de San Martín de Tucumán

Emiliano Amor, zaguero de San Martín de Tucumán, líder de una de las zonas del torneo de la Primera Nacional, solicitóque “se use el mismo criterio que se da en Superliga”, luego de que AFA diera por finalizada la temporada futbolística 2019-2020 y definiera clasificaciones para las Copas Internacionales.

“Queremos que se use el mismo criterio que se da en Superliga. Ellos ya definieron las clasificaciones a las Copas. Si el ascenso se gana en cancha, que el descenso y la clasificación a Copas, también”, reclamó el defensor de la entidad tucumana, que manda en la zona B del torneo, jugadas las primeras 21 jornadas.

A través de un comunicado emitido en las últimas horas, la AFA resolvió dar por cerrada la temporada futbolística en Superliga, con los equipos ya clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, además de suprimir descensos para este 2019-2020, a pesar de la interrupción de la actividad por el brote de coronavirus.

Sin embargo, en lo que respecta a la Primera Nacional, el organismo rector del fútbol argentino determinó que “los ascensos se resolverán en cancha”, dando a entender que se disputaría una suerte de Reducido para decidir ello, una vez que las autoridades sanitarias den ‘semáforo verde’ para reanudar la competencia.

“Algo que nos corresponde”

“Obviamente que no sería lo mismo ascender de esta manera, pero tenemos que defender lo que es nuestro. Estamos peleando por algo que nos corresponde”, sostuvo el defensor.

“Nos sentimos perjudicados y no entendemos lo que resolvió AFA. Sabemos que muchos jugadores quedarán sin laburo”, dijo Amor, en referencia al hecho de que los contratos de varios futbolistas se vencerán el próximo 30 de junio.

El zaguero central, surgido en las divisiones formativas de Vélez, expresó sentirse “sorprendido” por el hecho de que “los demás clubes no se unan a nuestra postura. Si esto sigue así, muchos compañeros quedarán libres y sin trabajo”, describió.

Por último, Amor consideró desconocer qué ocurrirá con su futuro y si seguirá ligado al equipo que dirige la dupla Sergio Gómez-FavioOrsi porque “mi vínculo se vence el 30 de junio y debería regresar a Vélez. No sé qué pasará”, concluyó.