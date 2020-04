San Martín de Tucumán pedirá que se oficialice su ascenso si la AFA decide terminar la temporada

San Martín, de Tucumán, presentará una nota en la AFA solicitando que se oficialice su ascenso desde el Nacional a Primera División si se decide dar por finalizada la temporada futbolística en el país, teniendo en cuenta "los méritos deportivos", ya que de lo contrario "se estaría discriminando" a sus jugadores.

"Yo no tengo problema en que si se vuelve a jugar, juguemos todos", señaló el presidente de la entidad tucumana, Roberto Sagra. "De lo contrario se estaría dando una situación de injusticia para quienes tenemos méritos deportivos y buscan castigarnos con decisiones que no son iguales para todos", enfatizó.

"¿Por qué deberíamos jugar Atlanta y San Martín por un ascenso, mientras se dejan sin efecto los descensos?", preguntó el dirigente ante las versiones que indican que la AFA dará por terminada la temporada debido a la extensión de los plazos del aislamiento social que dictaminó el Gobierno.

Según adelantaron algunos dirigentes, en esa reunión se decidirá dejar sin efecto los descensos, pero se obligará a los clubes a jugar por los ascensos cuando se levante el aislamiento.

"Nos quieren bajar en el escritorio", se quejó Sagra, quien sostiene que obligarlos a definir los ascensos después de junio, cuando los contratos de muchos jugadores estarán vencidos y tal vez tengan que armar un plantel nuevo, "es una injusticia. Y sobre todo para quienes como nosotros nos ganamos el derecho a ascender por méritos deportivos".

San Martín es el líder de la zona B con 44 puntos y es el equipo con mejor rendimiento en la temporada en la Primera Nacional, mientras que Atlanta sumó 39 hasta la suspensión del torneo, con un partido pendiente contra Independiente Rivadavia, y quedó al tope de la zona A.

Sagra confirmó que el martes presentarán una nota en AFA porque "es una injusticia tener que jugar por un ascenso" y sostuvo que sus jugadores" sienten que es una discriminación", en declaraciones al programa radial Ascenso x 3. Justamente el miércoles se oficializará en AFA la suspensión de la temporada.

En relación a este tema, Horacio Martignoni, representante de Sarmiento en AFA, aseguró a este diario que "oficialmente no hay nada". En la misma línea, el presidente del club, Fernando Chiófalo, aseguró no estar al tanto de una información que ya circula en los principales medios tucumanos.