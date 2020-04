"Es un orgullo ser parte del equipo de la década", expresó Luis Yamil Garnier

"El equipo de la década" sigue generando la adhesión y participación de los hinchas de Sarmiento. La propuesta del diario Democracia ya lleva dos semanas de vigencia y los simpatizantes del Verde siguen eligiendo el once ideal de los últimos diez años.

Hasta el momento, según el voto de los hinchas, el equipo ideal está conformado por Manuel Vicentini (28 votos); Pablo Aguilar (23); Roberto Tucker (27), Daniel Delgado (24) y Mauricio Casierra (20); Yamil Garnier (25), Guillermo Farré (22), Martín Andrizzi (22) y Gervasio Núñez (36); Ezequiel "Pocho" Cerutti (34) y Héctor "Tanque" Cuevas (24).

En el balance de estas dos semanas, "El Yacaré" Núñez y "El Pocho" Cerutti se presentan como los jugadores más elegidos con 36 y 34 votos. Un escalón más abajo aparece el arquero Vicentini, con 28; el defensor Tucker, con 27; y el actual capitán de Sarmiento, Yamil Garnier, con 25.

En relación a la votación realizada hasta el momento, en diálogo con Democracia, Garnier expresó su alegría ante el reconocimiento de los hinchas y dijo: "Sinceramente es un orgullo ser parte del equipo de la década. El título del 2012 ha marcado mi paso por Sarmiento, ya van para seis años en el club y la gente a esto te lo agradece".

En el caso de Garnier, algunos votantes lo ubican como marcador de punta y otros como volante, siempre por la derecha. En este sentido, explicó: "Si me relacionan con el equipo del 2012 seguramente me van a poner de volante, pero si me analizan en base al presente imagino que me ubican como marcador de punta. Pablo (Aguilar) tuvo un exitoso pasó siendo lateral, el también se merece este reconocimiento".

En definitiva, para participar sólo tenés que elegir tu once ideal y enviarlo a redaccion@diariodemocracia.net o bien dejar un mensaje en las redes sociales del diario Democracia.

La votación

Hasta el momento, la votación para elegir "El equipo de la década" tiene los siguientes resultados:

Arqueros: Manuel Vicentini (28 votos), Julio Chiariani (11), Claudio Flores (3), Lucas Ischuk (1), Claudio Flores (1) y Cesar Rigamonti (1).

Defensores: Roberto Tucker (27 votos), Yamil Garnier (25), Daniel Delgado (24), Pablo Aguilar (23), Mauricio Casierra (20), Nicolás Dematei (15), Wilfredo Olivera (13), Lucas Landa (10), Facundo Castet (7), Franco Pepino (4), Maximiliano Caire (4), Carlos Zabaleta (3), Matías Lequi (2), Joel Barboza (2), Ramiro Arias (1), Gustavo Benítez (1), Juan Manuel García (1), Franco Coria (1), Nicolás Bianchi Arce (1) y Guillermo Cosaro (1).

Volantes: Gervasio Núñez (36 votos), Guillermo Farré (22), Martín Andrizzi (22), Sebastián Luna (9), Dardo Miloc (5), Renzo Spinaci (5),

Nicolás "Cuca" Sánchez (5), Nahuel Estévez (4), Silvio Iuvale (3), Claudio Pombo (3), Sergio "Checho" Quiroga (3), Jonhy Aquino (3)

Adrián Maidana (2), Walter Busse (2), Federico Vismara (2), Lucas Oviedo (1), Fabio Álvarez (1), Fermín Antonini (1), Kevin Mercado (1), Jonathan Santana (1), Marcelo Scatolaro (1), Juan Carlos Zulueta (1) y Ariel Colzera (1).

Delanteros: Ezequiel "Pocho" Cerutti (34 votos), Héctor "Tanque" Cuevas (24), Pablo Magnín (22), Luciano Lo Bianco (11), Ramón "Wanchope" Ábila (9), Mauricio Ferradas (4), Ignacio Cacheiro (3), Guillermo Beraza (3), Nicolás Orsini (2), Luis "Popi" Quiroga (1), Brian Fernández (1), Nicolás Miracco (1) y Leandro Díaz (1).