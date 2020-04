"Me pone muy contento que la gente me elija", confesó "El Tanque" Héctor Cuevas

"El Tanque" Héctor Cuevas se sumó a la propuesta del diario Democracia en elegir "El equipo de la década" del Club Sarmiento. El exdelantero no sólo elogió la propuesta, sino que además participó eligiendo su mejor once de los últimos diez años.

Entre las particularidades de la encuesta, Cuevas, Ezequiel Cerutti, Gervasio Núñez y Yamil Garnier vienen siendo los futbolistas más votados por los hinchas. En este sentido, el ídolo del Verde expresó su alegría y al mismo tiempo remarcó la importancia de reconocer a los jugadores que formaron parte de la historia grande de la institución.

En diálogo con Democracia, "El Tanque" dijo: "La verdad que vengo siguiendo el juego desde que arrancó, me gusta mucho y de hecho también participé armando mi equipo. Me encantó la iniciativa que hicieron principalmente porque considero que fue una década muy buena para el Verde y siempre es positivo que se reconozca a los jugadores".

Agregó: "Uno sabe del cariño de la gente, siempre me lo demuestran, en la calle y en las redes sociales, siempre hay un mensaje lindo hacia mi persona, así que siempre voy a estar agradecido. Me pone muy contento que la gente me elija para formar el equipo de la década. Eso significa que algo bueno hice en todos estos años como para quedar en la memoria de la gente".

Cabe recordar que el 2019 fue un año muy especial para Cuevas, ya que a los 37 años decidió retirarse del fútbol profesional para dar inicio a una nueva etapa en su vida. En la actualidad, el "Tanque" está radicado en Córdoba capital y allí vive junto a su señora y sus tres hijos, Jeremías (16), Dalma (11) y Zaira (9).

El equipo del "Tanque"

El gran delantero de Sarmiento armó su once ideal de la última década con Manuel Vicentini en el arco y una línea de cuatro defensores compuesta por Pablo Aguilar, Roberto Tucker, Daniel Delgado y Nicolás Dematei. En el medio: Yamil Garnier, Silvio Iuvalle, Nicolás Sánchez y Gervasio Núñez; y arriba eligió a Ezequiel Cerutti y a él mismo.

"Principalmente armé mi equipo porque con todos tuve la suerte de compartir cancha. En cada puesto tenía que elegir a uno, pero la verdad es que me costó", explicó.

Y sobre sus elecciones, detalló: "Creo que Manu (Vicentini), de todos los arqueros con los que he compartido cancha, es el más completo. En los últimos años ha marcado algo en la gente en base a sus actuaciones. Después creo que Aguilar ha sido el mejor cuatro y ha coronado su paso por Sarmiento con un ascenso; fue clave en el Nacional B y en Primera anduvo muy bien también, por eso creo que fue el cuatro más completo que tuvimos".

Añadió: "A Tucker (Roberto) lo elegí por su personalidad, por haber llevado tan bien la capitanía y por ser un central muy firme. A 'Dani' Delgado lo elegí también por su seguridad, un defensor de una gran categoría que anduvo muy bien en el Nacional B y que fue muy importante para nosotros. Y a Dematei (Nicolás) lo elegí por ser también muy completo, de mucha ida y vuelta, asistidor, buen marcador y parte fundamental del ascenso 2012".

"Yamil (Garnier) también fue clave en el ascenso y por eso lo elegí; rindió en el Nacional B y también cuando volvió demostró su vigencia; y sigue estando bien. Después en el medio, voy a ser sincero, tenía una duda entre Silvio Iuvalle o Renzo Spinaci y al final me decidí por Silvio. Pero los dos han sido importantes", agregó.

Añadió: "'Cuca' Sánchez ha sido uno de los mejores jugadores con los que me ha tocado compartir cancha; un jugador claro, elegante y por escándalo fue el mejor jugador de aquellos tiempos. Lo mismo pienso y opino de Gervasio (Núñez), un jugador fundamental en el ascenso y no hace falte decir la clase de jugador que ha sido".

"Al 'Pocho' Cerutti lo elegí porque es mi debilidad, un jugador tremendo y la verdad me gustó mucho jugar arriba con él. Era un placer, un jugador que te solucionaba todos los problemas. Y después me puse yo para sumar algún voto (risas), pero si no hubiese puesto a 'Wanchope' Abila o a Luciano Lo Bianco", finalizó Cuevas en diálogo con democracia.