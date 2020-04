Neymar confesó que siente ansiedad por volver a jugar al fútbol

El astro brasileño Neymar, figura del París Saint Germain (PSG) francés, confesó hoy que siente ansiedad por volver a jugar al fútbol y que extraña la rutina en su club, mientras mantiene el aislamiento social en su país, debido a la pandemia de coronavirus que mantiene paralizada la actividad en casi todo el planeta.

"Extraño mucho competir, no saber cuándo volveré a jugar me genera mucha ansiedad. Quiero reencontrarme con el ambiente del club, con mis compañeros del PSG y por eso espero que esto se termine cuanto antes", publicó Neymar en su página web oficial.

El delantero, de 28 años, regresó desde París a Brasil ni bien comenzó el aislamiento social obligatorio y está en la ciudad de Mangaratiba, cercana a Río de Janeiro, donde lleva adelante un plan de entrenamiento especial diseñado por su preparador físico particular Ricardo Rosa, quien lo asiste desde hace una década.

El jugador surgido en Santos volverá a París ni bien se levante la cuarentena, mientras su representante negocia con el Barcelona un posible regreso al club catalán, que lo vendió al PSG en 2018 en 222 millones de euros.