El árbitro internacional Darío Herrera fue el principal protagonista de la charla debate transmitida ayer por la página en Facebook de la Liga Deportiva del Oeste. Entre los conceptos, el juez radicado en Lincoln expresó: "He elegido una profesión muy difícil, sin dudas, por eso siempre destaco el apoyo que he recibido de mi familia". Explicó: "El apoyo de mi familia ha sido fundamental, principalmente de mi mujer (Leticia Olivera), porque ella me ha sabido poner el hombro en los momentos más difíciles. Ella me ha visto llorar y no me da vergüenza decirlo, todo lo contrario. Por eso siempre digo que cuando debuté en la primera división, dirigiendo Colón versus Vélez, fue un logro de la familia, no solamente mío". Completó: "A diferencia de lo que todos piensan o se imaginan, los árbitros tenemos libertad para dirigir. Es cierto que existe cierta presión, pero esa presión es parte del juego, de lo deportivo". Cabe destacar que las charlas debate que organiza la liga comenzaron esta semana y anteriormente a Herrera había disertado el coordinador del fútbol formativo de Sarmiento, Juan Carlos Pirez. Las transmisiones en vivo se realizarán en: www.facebook.com/ligajuninense.