Sosa, Basanta y Piatti suenan como refuerzos de Estudiantes

Los nombres de José Ernesto Sosa, Pablo Piatti y José María Basanta son parte de la historia de Estudiantes de La Plata y en esta época de aislamiento social y obligatorio por la pandemia del coronavirus vuelven a aparecer en la órbita del club y a un posible regreso en un futuro cercano.

El caso de Sosa es el más emblemático y semanas atrás remarcó que el tiempo de la vuelta al país está próximo, su contrato en Turquía vence el 30 de junio, y ponerse otra vez la camiseta de Estudiantes es una posibilidad concreta.

Ayer, el "Principito" señaló que "hay que ser cuidadoso con lo que se dice, siempre se genera un mundo sobre mi regreso a Estudiantes y todavía tengo un contrato vigente, y no quiero generar problemas".

"Siempre mantengo contacto con Sebastián (Verón) y con Agustín (Alayes). Charlamos antes del arreglo de Javier (Mascherano) y viví muy de cerca la inauguración del estadio porque la Bruja me mandaba imágenes todo el tiempo. Es un momento grandioso en el club pero hoy trato de esperar un poco más para hablar", sentenció el nacido en Carcarañá.

Los casos de Piatti y Basanta también se analizan desde los propios jugadores y desde el club. Los responsables del fútbol "Pincha" siempre destacan que están en contacto con todos, o casi todos los futbolistas que nacieron o pasaron por la institución.

Basanta aseguró en las últimas horas en medios mexicanos que "mi ciclo acá terminó, di todo lo que tenía por esta camiseta (Rayados de Monterrey) y logré dejar mi nombre en la historia del club".

"Acá me ofrecen seguir ligado pero la decisión de volver al país después de tantos años está tomada. No sé si seguiré jugando, pero de hacerlo ponerme la camiseta de Estudiantes sería un buen final", aseveró el defensor del Tres Sargentos, de 36 años.

Por su parte, Pablo Piatti, después de más de una década en el fútbol español, recaló en el fútbol de la Major League Soccer donde firmó contrato el pasado febrero con Toronto. El nacido en La Carlota hace 31 años también dio señales de querer volver y dijo: "Díganle al 'Chavo' (Leandro Desábato) y al 'Chapu' (Rodrigo Braña) que quiero volver".

Por ahora, son posibilidades que seducen al hincha y más en Estudiantes, que es un club que siempre le abre las puertas a sus exfutbolistas, aunque en esta ocasión el tema económico no será un detalle menor.