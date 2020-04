"No hay ninguna noticia sobre el regreso del fútbol", aseguró Luis Yamil Garnier

El capitán de Sarmiento, Luis Yamil Garnier, participó ayer de una reunión virtual con los dirigentes de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) para analizar el futuro de la actividad. En el encuentro también se trató la continuidad del pago de sueldos y los posibles recortes presupuestarios.

El encuentro a través de videollamadas realizadas por la aplicación Zoom se llevó a cabo tras la preocupación manifiesta de los futbolistas de las distintas divisionales que, a partir de la interrupción de la competencia por la pandemia de coronavirus, ven peligrar no solamente su presente salarial, sino su futuro laboral, y así se lo manifestaron al secretario general de FAA, Sergio Marchi.

Tras el encuentro virtual de ayer, Garnier dijo: "Se trataron muchos temas, pero principalmente no hay ninguna noticia sobre el regreso del fútbol. Sabemos que la pandemia nos ha afectado a todos y que la situación es complicada. Por ahora no sabemos cuándo volverá el fútbol ni tampoco bajo qué circunstancias".

Como es de público conocimiento, ya son varios los clubes que analizan la posibilidad de recortar el presupuesto de sus planteles profesionales. Este tema también formó parte del encuentro y al respecto, Garnier opinó: "No se puede hablar de recortes cuando hay una deuda. Yo creo que una vez que el club se comunique con nosotros y que nos diga cómo se va a afrontar la deuda, después sí se podrá hablar de recortes o de lo que sea. La realidad es que la deuda viene de antes de la pandemia, entonces primero deberíamos solucionar eso y después ver".

Cabe destacar que la dirigencia de Sarmiento canceló hace pocos días los sueldos correspondientes al mes de enero y que la deuda corresponde a febrero y marzo.

"Sabemos que tenemos que estar tranquilos porque el presidente (Fernando Chiofalo) está haciendo lo imposible por cumplir con lo que se acordó. Sabemos que los recursos económicos escasean, pero esta dirigencia siempre ha cumplido con nosotros, así que esperamos que esta vez todo tenga el mejor final posible", completó Garnier.

Vicentini: "Es difícil hablar de recortes"

El arquero y subcapitán de Sarmiento, Manuel Vicentini, se refirió días pasados a la posibilidad de que la dirigencia del Verde proponga un recorte en los salarios de los futbolistas. Ante esta alternativa, opinó: "Sarmiento es un club que hoy está atravesando un momento complicado, hace unos días que recién nos pudieron cancelar el mes de enero. Entonces es difícil hablar de recortes".

Añadió: "Lo ideal sería que primero estemos al día y después sí podríamos hablar de otra cosa. El club hoy se encontró con esta crisis, pero no hay que olvidarse que ya se venía con un retraso importante en cuanto a sueldos del plantel. Sabemos que la dirigencia trabaja mucho y que lo hace todo a pulmón".

"Está claro que lo que todos queremos es que esta situación se regularice lo antes posible y que cada jugador del plantel pueda cobrar lo que le corresponde. En el ascenso no sé si hay planteles que puedan recortar el presupuesto porque no estamos para tirar manteca al techo. Es difícil hablar de recortes de presupuestos en el ascenso", completó.

Por último, relacionado a un posible recorte en el plantel de Sarmiento, el presidente del club, Fernando Chiófalo, a principios de abril declaró a este diario: "Veremos, nosotros tenemos un compromiso acordado y la idea siempre es respetar lo que se firma. Esto es día a día y si la situación se complica veremos cuáles son las alternativas. Nos hemos propuesto ir analizando la situación día a día".

Completó: "Estamos en contacto con la gente de AFA y también con agremiados, así que veremos cómo continúa todo esto. Lógicamente que si el club no tiene ingresos no vamos a poder abonar los sueldos, pero bueno, no quiero adelantarme a nada".

Los futbolistas de primera no aceptan los topes salariales

Los futbolistas de los 24 clubes de primera división le hicieron saber al secretario general de FAA, Sergio Marchi, que no están de acuerdo con que los clubes instalen los topes salariales de sus contratos, que se insinuó como una posibilidad a establecer para reducir el impacto económico que provoca la inactividad por la cuarentena decretada a partir de la pandemia de coronavirus.

La preocupación manifiesta de los capitanes de los equipos que representaron a cada uno de los planteles pasó pura y exclusivamente por la cuestión económica, mientras que el aspecto deportivo fue tocado tangencialmente.

Fue por ello que tanto la vuelta a la competencia como la forma en que se instrumentará no fue tema de debate principal, al cabo de un intercambio de inquietudes y opiniones que se extendió por espacio de más de dos horas.

Uno de los más preocupados por la situación actual fue Huracán, dado el retraso salarial que sufre el plantel, algo que se puede hacer extensivo a otras instituciones, por lo que todos los participantes quedaron en volver a reunirse virtualmente la semana próxima para avanzar en las posturas conjuntas a adoptar si, a juicio de los futbolistas, los perjuicios económicos y laborales persisten o se acrecientan.

Posible suspensión de los descensos

Los referentes de los 24 equipos de la primera división del fútbol argentino también analizaron la posible suspensión de los descensos en la reunión que tuvieron con Agremiados, según confirmó el arquero de Central Córdoba de Santiago del Estero Diego "Ruso" Rodríguez.

El ex Independiente contó que durante la reunión virtual los referentes de los equipos de la Superliga y el gremio se mencionó el proyecto de eliminar los descensos por dos años.

Para el "Ruso", actualmente en Central Córdoba de Santiago del Estero, uno de los equipos que ocupaba la zona de descenso hasta la suspensión del fútbol, podría ser una opción suspender los de esta temporada pero en la próxima volver al sistema habitual.

"No se sacaron conclusiones todavía. Es una idea la de los descensos, otra es la de los contratos que vencen el 30 de junio y el tercer punto fue la salud", detalló el arquero, de 30 años, cuyo pase pertenece a Defensa y Justicia.

"Los clubes están perdiendo dinero y no sabemos cuánto tiempo la televisión podrá solventar los pagos sin actividad. Si le sumamos la pérdida de categoría, sería algo grave", explicó el arquero.

Equipos del Regional piden ayuda a la AFA

Los capitanes de los equipos que disputan el Torneo Regional le solicitaron a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al Consejo Federal una ayuda, debido a la inactividad derivada de la pandemia de coronavirus.

A través de una carta enviada a la sede de Viamonte 1366, los jugadores advierten: "Somos trabajadores que hoy estamos a la deriva, en una situación muy difícil, si bien muchos de nosotros tenemos ocupaciones paralelas al fútbol".

La carta señala también: "En algunos casos nosotros no tenemos contratos, ni seguridad social ni ningún otro instrumento legal que nos permitan asegurar el vínculo con los clubes".

"Pedimos a la AFA, al Consejo Federal y a los gobiernos provinciales que nos den una mano. No somos jugadores, de la Superliga y en muchísimos casos somos la base del fútbol Nacional ya que muchos futbolistas surgieron de los torneos del Interior, Federal A o B", destacan en el escrito.