La Liga Deportiva del Oeste evalúa la posibilidad de jugar un solo torneo durante el 2020

El regreso del fútbol argentino sigue siendo un gran interrogante. Ayer, la novela tuvo un nuevo capítulo. Es que el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, vaticinó que "por lo menos hasta fin de año" los campeonatos se jugarían sin público, luego que se levante la veda en la actividad a raíz de la pandemia de coronavirus.

De esta manera, el regreso del fútbol en Junín quedaría para más adelante ya que el presidente de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yópolo, ya había confirmado que, por una cuestión económica, sin la presencia de espectadores los torneos no se pueden jugar. Por consiguiente, la única opción que toma más fuerza es que durante el 2020 solo se dispute un campeonato oficial.

Sobre el panorama actual, ayer, en diálogo con Democracia, Yópolo precisó: "Las declaraciones del ministro Lammens nos desalientan un poquito porque nos habíamos ilusionado con poder arrancar en agosto o septiembre.

De todas maneras no hay que dejar de remarcar que acá lo más importante es cuidar la salud de todos".

En cuanto al reinicio de las actividades oficiales en nuestra ciudad, agregó: "La situación va cambiando día a día, pero si lo que comunicó hoy (por ayer) el ministro se cumple, nosotros no podemos arrancar porque sin público no podemos jugar.

Con este panorama, el clausura también se suspendería y pasaríamos directamente a jugar el torneo nocturno 2020/2021, si los pronósticos no cambian, a fin de año".

Agregó: "Las 44 ligas que forman parte de la Federación Bonaerense están en la misma situación. Si no hay público, los clubes no recaudan y, si no se recauda, no se pueden cubrir los gastos para abrir las canchas, para pagarles a los árbitros y pagar cubrir los gastos de seguridad.

Así que veremos cómo transcurre, pero con este panorama iríamos directamente a jugar un nocturno".

Ciclo de charlas A partir de hoy la Liga Deportiva del Oeste comienza a desarrollar un ciclo de charlas virtuales que serán transmitidas en vivo desde su página oficial en Facebook.

Bajo la consigna "#QuedateEnCasa", la intención de los organizadores es aportar una jornada de distensión y conocimiento en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional para evitar la expansión del coronavirus.

En principio, hoy, desde las 19, el ciclo comenzará con una charla debate que dictará el coordinador del fútbol formativo del club Sarmiento, Juan Carlos Pirez.

Luego, el jueves, a las 19.30, el principal protagonista será el reconocido árbitro internacional radicado en Lincoln, Dario Herrera.

Las transmisiones en vivo se realizarán en: www.facebook.com/ligajuninense.



Colecta

Los clubes afiliados a la Liga Deportiva del Oeste continúan recibiendo productos de limpieza para ser donados al Hospital Interzonal General de Agudos de Junín "Dr. Abraham F. Piñeyro". "Principalmente se necesita cloro, lavandina, trapos de piso, jabones, desinfectantes y alcohol", destacaron. Al mismo tiempo, las instituciones deportivas que se sumaron a la iniciativa determinaron el siguiente cronograma: En el Club Ambos Mundos (Muñiz y Güemes), de lunes a viernes de 13 a 16; en el Club Sarmiento (Necochea 25), todos los días, de 9 a 12; en La Loba (Lavalle y Alemania) se reciben donaciones también todos los días, de 10 a 12; y en el salón del Club BAP (Irigoyen y República) se reciben artículos los martes, jueves y sábados, de 9 a 12.

El Club Mariano Moreno (Bolivar 404) recibe donaciones todos los días, de 15 a 16; Defensa Argentina (Circunvalación y Comandante Acha) también todos los días pero de 10 a 12; y el Club Jorge Newbery abre sus puertas para esta causa de lunes a viernes, de 16 a 17. Por último, en Agustín Roca las donaciones se pueden llevar al Club Origone, en calle Uriburu, de lunes a viernes, de 9 a 12.