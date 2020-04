Simpatizantes de Sarmiento comenzaron a coincidir y ya se perfila "El equipo de la década"

Los simpatizantes de Sarmiento se sumaron a la propuesta del diario Democracia de elegir a los mejores once futbolistas de los últimos diez años para conformar "El equipo de la década". Finalizada la primera semana de votación, el paladar del hincha ya comenzó a arrojar los primeros resultados.

Hasta el momento, "El equipo de la década" se conforma con Manuel Vicentini; Pablo Aguilar, Roberto Tucker, Daniel Delgado y Mauricio Casierra; Yamil Garnier, Guillermo Farré, Martín Andrizzi y Gervasio "Yacaré" Núñez; Ezequiel "Pocho" Cerutti y Héctor "Tanque" Cuevas.

Cabe aclarar que varios participantes eligieron a un mismo jugador pero lo ubicaron en distintas posiciones. Por ejemplo, hubo quienes posicionaron a Garnier como marcador de punta por la derecha y también quienes lo prefieren como volante por ese mismo sector. La misma situación se presentó para Cerrutti, a quienes algunos hinchas prefieren ubicarlo como volante de ataque por la derecha y otros lo distinguen como un delantero más definitivo.

Más allá de las particularidades de la posición en la cancha, está claro que Garnier y Cerutti se presentan inicialmente como titulares indiscutibles en "El equipo de la década". En este sentido, el que tampoco deja dudas sobre su titularidad es el mediocampista Gervasio "Yacaré" Núñez, quien se transforma en el jugador con mayor número de votos.

Otra curiosidad que arroja la primera semana de votación se identifica en la zona media. Al parecer, por ahora no hay un "5" indiscutido ya que los volantes centrales más votados fueron Guillermo Farré y Martín Andrizzi. La paridad en la votación también se refleja en el lateral izquierdo de la defensa ya que allí Casierra le gana la posición a Dematei por solo un voto.

En definitiva, para participar sólo tenés que elegir tu once ideal y enviarlo a redaccion@diariodemocracia.net o bien dejar un mensaje en las redes sociales del diario Democracia.

Votos de la primera semana

Arqueros: Manuel Vicentini (15 votos), Julio Chiariani (7) y Lucas Ischuk (1).

Defensores: Yamil Garnier (16 votos), Daniel Delgado (15), Roberto Tucker (15), Pablo Aguilar (12), Mauricio Casierra (9), Nicolás Dematei (8), Wilfredo Olivera (6), Facundo Castet (5), Lucas Landa (3), Franco Pepino (2), Maximiliano Caire (2), Ramiro Arias (1), Gustavo Benítez (1)

Carlos Zabaleta (1), Juan Manuel García (1) y Franco Coria (1).

Volantes: Gervasio Núñez (19 votos), Guillermo Farré (9), Martín Andrizzi (9), Sebastián Luna (6), Dardo Miloc (4), Renzo Spinaci (4)

Silvio Iuvale (3), Nicolás "Cuca" Sánchez (3), Claudio Pombo (2) y Nahuel Estévez (1), Fabio Álvarez (1), Adrian Maidana (1), Walter Busse (1), Lucas Oviedo (1), Jonhy Aquino (1), Fermín Antonini (1) y Sergio "Checho" Quiroga (1).

Delanteros: Ezequiel "Pocho" Cerutti (17 votos), Héctor "Tanque" Cuevas (15), Pablo Magnín (11), Luciano Lo Bianco (8), Ramón "Wanchope" Ábila (5), Mauricio Ferradas (3), Ignacio Cacheiro (2)

Luis "Popi" Quiroga (1), Brian Fernández (1), Guillermo Beraza (1) y Nicolás Miracco (1).