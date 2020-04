"Estamos ante una enseñanza de vida", "todo esto me hace pensar en que a veces teniendo todo no tenés nada". Así interpreta la situación el arquero de Sarmiento Manuel Vicentini, quien se encuentra atravesando la cuarentena por el coronavirus en Sanford, su pueblo natal en la provincia de Santa Fe. Desde allí, el "1" del Verde atendió el llamado de Democracia para hablar de todo, del presente y del futuro.

En el mano a mano con este diario, Vicentini se refirió al posible regreso del fútbol, opinó de los recortes presupuestarios que se evalúan para la categoría y también habló de la deuda que la dirigencia de Sarmiento mantiene con el plantel profesional.

- ¿Cómo ves la posibilidad de volver a entrenar? Ya hay clubes que están presentando iniciativas.

- Es una alternativa que puede funcionar, supongo que tiene que ver mucho la ciudad o el lugar donde se pretenda entrenar. Por ejemplo, yo tengo un amigo que vive en Puerto Madryn y ahí no se han detectado casos. Está la ciudad cerrada y ahí no habría problemas en entrenar, creo yo, es una opinión. Lógicamente todo tiene que tener una autorización y supongo que también deben tener que intervenir agremiados, etc., pero creo que puede ser razonable porque no hay ningún caso, la ciudad está cerrada, es un lugar que queda lejísimo y es a campo abierto.

- Quizás ese sea el puntapié inicial para el regreso del fútbol.

- Podría ser, seguramente, el tema es que se establezca un protocolo de seguridad que todos respetemos, porque si llega a pasar algo estaríamos retrocediendo muchísimo. Yo creo que si en un plantel llega a haber un infectado, enseguida van a ser veinte. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser serios. Y en cuanto al regreso del fútbol yo lo veo más lejano. Si todavía no está la vacuna, lo veo complicado.

-¿Qué opiniones hay en el plantel de Sarmiento sobre el tema presupuestario? Hay una deuda de la dirigencia y también en varios clubes se habla de recortes.

- Sí, con el cuerpo técnico y los jugadores venimos hablando, pero todavía no hay nada en concreto. Escuché algunas declaraciones de Tévez (Carlos) hablando sobre el tema presupuestario pero en el fútbol de ascenso sabemos que no es así. Y te diría que en primera división hay muchos jugadores que no tienen sueldos abismales. Pero de todas maneras es difícil hablar en este momento de lo presupuestario porque todavía no hay nada preciso.

- ¿Y si la dirigencia de Sarmiento se los propone?

- No sé, veremos, lo veo complicado. Sarmiento es un club que hoy está atravesando un momento complicado, hace unos días recién nos pudieron cancelar el mes de enero. Entonces es difícil hablar de recortes. Lo ideal sería que primero estemos al día y después sí podríamos hablar de otra cosa. El club hoy se encontró con esta crisis, pero no hay que olvidarse que ya se venía con un retraso importante en cuanto a sueldos del plantel. Sabemos que la dirigencia trabaja mucho y que lo hace todo a pulmón. Está claro que lo que todos queremos es que esta situación se regularice lo antes posible y que cada jugador del plantel pueda cobrar lo que le corresponde. En el ascenso no sé si hay planteles que puedan recortar el presupuesto porque no estamos para tirar manteca al techo. Es difícil hablar de recortes de presupuesto, en el ascenso.

- ¿Cómo venís llevando la cuarentena?

- Bien, por suerte acá en la casa de mis padres tengo un patio relativamente grande y trabajo ahí. Tengo varios elementos que me sirven para entrenar, como barras, pesas y eso ayuda mucho. También en el patio tengo unos veinte metros de césped, así que en ese sentido estoy bien. Trabajo todos los días y el resto del tiempo trato de disfrutar de mis padres (Roque y María Inés), de mi señora (Alfonsina) y de mi hija (Olivia). También me gusta leer, cocinar, miramos películas con la familia, de todo un poco. Mis viejos tienen una farmacia así que acá, a veces, pareciera que no hay cuarentena porque viene todo el pueblo. Yo hace como veinte días que no salgo ni a la vereda. Pero por otro lado no me preocupo tanto porque hay alcohol en gel y barbijos de sobra (risas).

- ¿Cómo está la situación en Sanford?

- Por suerte no hay ningún caso. Acá somos dos mil habitantes y la verdad es que no anda nadie. Dejan pasar a los proveedores nada más, pero después en la calle no anda nadie. De todas maneras no hay que relajarse y hay que seguir respetando la cuarentena. En lo personal trato siempre de arrancar el día con un plan de trabajo, algo organizado. Me parece que es importante para comenzar el día. Lástima que la guitarra me la olvidé en Junín.

- ¿Se viene el dúo Vicentini - Magnín?

- No, estamos lejos (risas). Una vez nos juntamos y algo tocamos, pero estamos lejos, lo nuestro es amateur.

- ¿Sentís que todo esto puede dejarnos algún aprendizaje?

- Sí, creo que nos vamos a tener que replantear muchas cosas. A veces uno se preocupa por cuestiones que hoy no tendrían sentido. Recién hablamos, por ejemplo, de lo económico y vos fijate que hoy no podemos salir de nuestras casas, entonces el dinero ¿para qué nos sirve? Sin dudas que estamos ante una enseñanza de vida. Todo esto me hace pensar en que a veces teniendo todo no tenés nada. ¿Qué sentido tiene tener cosas que uno no puede disfrutar? Todo lo que nos está pasando es algo nuevo para todos. Y lo vamos llevando día a día, sin saber lo que va a pasar mañana. Es terrible eso.

- Lo último, en el diario Democracia los hinchas vienen eligiendo el equipo de la década y estás entre los más elegidos. ¿Cómo lo tomás?

- Sí, lo estuve viendo y lo sigo. Me gusta y de mi parte estoy muy agradecido. En un par de formaciones vi que aparecía y la verdad me puso muy contento. Es una muestra de afecto que me pone muy contento y que agradezco mucho.