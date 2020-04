Jugadores de Independiente Rivadavia de Mendoza exigen cobrar los sueldos

Los jugadores de Independiente Rivadavia plantearon hoy su disconformidad y exigieron a la dirigencia “cobrar los salarios adeudados” en el marco de la disputa del torneo de la Primera Nacional, ahora interrumpido por la irrupción de la pandemia de coronavirus.

A través de un comunicado emitido por distintas redes sociales, los futbolistas contradijeron al presidente de la institución, Raúl Corvalán, quien en el programa radial ‘Dos de punta’ había manifestado que el dinero que ingresó por la televisión sirvió para abonarle “todo febrero” a los integrantes del plantel ‘Azul’.

“De forma conjunta, los integrantes del plantel queremos expresar: no se nos pagó marzo (0 por ciento) ni la totalidad de febrero (deben 100 por ciento del privado) como así tampoco la totalidad de enero (70 por ciento del privado) ni el aguinaldo de fin de año (0 por ciento) no lo recibimos” reza el texto suscripto por los futbolistas.

“Venimos arrastrando deudas desde el año pasado y con la pandemia esta situación se volvió insostenible”, agregó el comunicado.

“Muchos de nosotros seguimos en la provincia, a pesar de ser de afuera y no podemos seguir cubriendo los gastos (alquileres, comidas)”, sostuvieron los jugadores.

“Solamente queremos que nos escuchen, que se diga la verdad y que sinceramente nos ayuden”, finalizó el texto.