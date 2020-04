Sebastián Verón y Agustín Pichot debatieron sobre el rol del deporte

Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, y Agustín Pichot, vicepresidente de la World Rugby, debatieron ayer a través de la cuenta Instagram del club platense sobre el rol del deporte en tiempo de crisis y coincidieron que hay que “trasladar el sentido de solidaridad y el pensar en el prójimo”.

El excapitán de Los Pumas manifestó que “como dirigentes tenemos una responsabilidad de pensar en uno y también en los demás. El poder tiene que servir para transformar y mejorar, y todo hay que volcarlo con una mirada positiva”.

"Es necesario que haya personas cerca que hayan protagonizado el alto rendimiento. Estamos en un momento del deporte argentino, con un montón de coyunturas y una forma de pensar más homogénea. Eso hay que usarlo para transformar lo que realmente es el deporte que, para nosotros, es una herramienta. El deporte te prepara para algo que es real, que es que por ahí no te vaya bien", remarcó el ex Puma.

Verón sostuvo que “los que estamos al frente de un club tenemos que tratar de ayudar a los más chicos a que se eduquen y tengan una salida laboral si no llegan a ser deportistas”.

“En el fútbol lo estamos intentando pero por el filtro que tiene es más difícil. El rugby y el básquet van cambiando y se están animando, vinculando proyectos. Por eso intentamos que además de practicar un deporte se sientan contenidos y tengan un espacio para desarrollarse”, agregó el exfutbolista.

Por último dijo “en Estudiantes lo estamos intentando, buscamos dar un paso más, aunque toda esta crisis que se está viviendo nos retrasa un poco pero, en cierta medida, lo vamos consiguiendo”.