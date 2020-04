“Incertidumbre es la palabra”, manifestó Nicolás Trecco en relación a la pandemia

Nicolás Néstor Trecco, delantero de la vecina ciudad de Florentino Ameghino, actualmente jugando el Federal "A" de fútbol 2019/2020 para el conjunto del Club Cipolletti de Río Negro, sigue cumpliendo con la cuarentena preventiva, social y obligatoria en esa ciudad sureña.

"Nico" se refirió a cómo afronta el momento actual en tiempos de coronavirus, detallando cómo vive el día a día, los entrenamientos que puede realizar en su residencia, el estar lejos de su ciudad natal y el futuro de la divisional.

Sobre cómo transita el aislamiento, Trecco dijo: "Bastante bien, con mi señora y mi hija de tres años. Al tiempo lo ocupamos en hacer actividades con mi hija (Isabella), mi señora está estudiando, así que también ocupa su tiempo en eso y yo también entrenando, obvio, para no perder el ritmo que traíamos", expresó quien es un apasionado de la música y ha compuesto canciones y se ha presentado en distintos locales para demostrar su arte.

Al ser consultado sobre si era más complicado al estar lejos de su ciudad natal (Ameghino), Trecco respondió: "La verdad que no. Extraño a mis seres queridos, pero no sufro la situación, porque por suerte están todos bien de salud y hablo constantemente. Tengo compañeros que están solos y viven otra realidad, me da lástima que no se hayan podido ir con sus familias. Estoy con mi señora (Laura Artola) y mi hija y eso es impagable en este momento".

"La parte física es fundamental"

Sobre las tareas físicas otorgadas por el cuerpo técnico, describió: "El `profe´ nos pasa rutinas (por Internet), las que estamos siguiendo cada uno en el lugar que puede. Somos profesionales, ellos pueden ir controlando, pero el jugador debe entrenar y hacer los trabajos correspondientes. Sabemos que para afrontar un torneo como el Federal `A´, hoy la parte física es fundamental".

Sobre lo que extraña del día a día, de lo que vivía previo al aislamiento, el futbolista ofensivo ameghinense remarcó: "Ir a entrenar, aparte de ser una rutina, para el jugador se trata de muchas cosas más. El mate, las charlas con tus compañeros, la música en el vestuario, la competencia... es lo más hermoso. El futbolista se prepara en la semana para que llegue el finde y sentir esa adrenalina especial al competir".

Por último se refirió al futuro económico y del fútbol: "Como bien decís, incertidumbre es la palabra. Creo que todos estamos a la espera. Personalmente que primero se termine esta pandemia y que deje de morir gente. Sabemos que sufrimos en lo económico y en lo deportivo, pero primero hay que entender la situación del país. Hoy y siempre lo primordial es la salud y hay que darle bola".



Finalmente, el futbolista expresó:

"En mi opinión creo que todos queremos seguir jugando, pero lo veo muy difícil la verdad porque cada vez hay más infectados. Yo creo que hasta que no baje la famosa curva no vamos a volver a jugar, por ende, lo más probable es que este campeonato en poco tiempo se dé por finalizado. Ese es mi parecer. Tema descensos y ascensos eso ya lo manejaría la AFA", concluyó la charla con "Solo Ascenso" el talentoso Nicolás Trecco.

Su trayectoria

Nicolás Néstor Trecco nació en Ameghino el 30 de noviembre de 1988 y lo apodan "El Trovador" y/o "El guitarrista", porque su otra pasión es la música, de allí que es el que "anima" las concentraciones del equipo cuyos colores defiende.

Tras jugar en su pueblo, pasó por el Club Atlético El Linqueño, en las temporadas 2007/2008, para luego ser llevado por el experimentado entrenador Francisco "Fatiga" Russo (lo había dirigido en el CAEL) a Huracán de Parque de los Patricios, donde estuvo en 2009/2010.

Allí, "Nico" formó parte del gran equipo que dirigía Ángel Cappa y que perdió el campeonato en la última fecha ante Vélez (fue el coronado), con aquel polémico gol de Maximiliano Moralez, quien le cometió una falta evidente al arquero "quemero", Gastón Monzón, a ocho minutos del final del cotejo, cuando la gloria parecía que quedaba para el "Globito".

Posteriormente, Trecco cruzó la cordillera de los Andes y se fue a jugar a Unión San Felipe, de Chile (2011), luego se vinculó a Cobreloa; posteriormente pasó a Universidad Católica (2012) y seguidamente a San Marcos de Arica (2013), siempre en el vecino país.

Ese mismo año tuvo un paso por Sacachispas; de allí se fue a jugar a Liga de Portoviejo (2014) de Ecuador; un año más tarde jugó en el Club Tiro Federal de nuestro país y en 2016 volvió a Chile, para colocarse la casaca del Club Unión San Felipe (2016), siguiendo en 2017 en ese país, en el Rangers de Talca.

Deportivo Roca de Río Negro en la temporada 2017-2018 tuvo en sus filas a Trecco, quien en 2018 visitó la camiseta de Alvarado de Mar del Plata; luego se fue a jugar a Gibraltar (Europa), en Monseñor Calpe, en 2019) y finalmente llegó a Cipolletti de Río Negro, para jugar el Federal "A".