"En primera solo hay un 10 por ciento de jugadores que puede vivir dos meses sin cobrar"

El arquero y capitán de Atlético Tucumán, Christian Lucchetti, advirtió hoy que en "primera división solamente hay un 10 por ciento de jugadores que pueden estar dos, o a lo sumo tres meses sin cobrar", pero defendió a Carlos Tevez por haber señalado lo contrario, al afirmar que "seguramente lo dijo sin querer".

“Me parece que Tevez no dijo eso (que los futbolistas podían estar seis meses o hasta un año sin cobrar) con mala intención. De todos modos, hay un 10 por ciento de jugadores en Primera A que puede estar dos o tres meses sin recibir sus sueldos, porque la gran mayoría vive el día a día", le explicó al diario local La Gaceta el mendocino de 41 años, que es el jugador más longevo en actividad en la máxima categoría del fútbol argentino.

"Esa es la verdad, más allá de que la gente piensa que los jugadores cobran fortunas. Son pocos los que pueden resistir varios meses sin cobrar. Al resto, si no cobra, se le complica mucho la vida diaria”, apreció.

El “Laucha” es diabético y por lo tanto, pese a no estar en el rango etario de riesgo por su edad, sí lo está por tener una enfermedad preexistente, y por eso toma recaudos personales pero también los hace extensivos al resto de la comunidad.

“Más allá de la ansiedad de todos por volver a entrenarse y a jugar, nuestro deporte hoy está en un segundo o tercer plano de importancia. Es cuestión de tiempo que todo se acomode, aunque desde mi punto de vista, no habrá fútbol hasta después de junio o julio, con suerte. Hay que ver el día a día de esta pandemia, porque todo va cambiando, y por algo el Gobierno va estirando la cuarentena”, avisó.