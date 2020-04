El presidente de Ferro Carril Oeste, Daniel Pandolfi, aseveró que los "clubes del ascenso dependen de los ingresos de la televisión" para subsistir ante la suspensión de la actividad desde el 17 de marzo pasado y sin fecha estimada de retorno por la pandemia de coronavirus.

"El fútbol en las condiciones que está no puede aguantar mucho más. Eso es algo terminante. En el caso del ascenso, lo que interesa son los ingresos, y tampoco seamos hipócritas, porque nosotros dependemos de los ingresos de la televisión", advirtió Pandolfi.

"El presidente (de la AFA, Claudio) Tapia nos comunicó que eso se iba a seguir manteniendo por lo menos por los tres meses que vienen, pero es muy compleja la situación del fútbol, porque antes de volver a jugar creo que la sociedad debe volver a la normalidad", consideró el titular de la entidad de Caballito.

Pandolfi detalló que su club tiene "una estructura de 600 empleados, más el fútbol y el básquetbol, que son actividades profesionales, pero es un club muy social con ingresos de la televisión de un equipo de la Primera Nacional".

"Por eso es que fuimos a un banco con esos papeles para pedir un préstamo a tasa baja, que fue aprobado. Nosotros estamos dentro de AFA y no queremos sacar los pies del plato, por lo que esperamos que los créditos se reglamenten para todas las instituciones y presentarlos en forma conjunta, con la tasa del 24 por ciento", señaló el dirigente.

Otro punto que agrava la situación económica de los clubes del ascenso, como en el caso particular de Ferro, es que "las publicidades y los sponsors se cayeron, con una explicación lógica, ya que ellos dicen que están preocupados en cómo le pagan los sueldos a sus empleados antes que hacer propaganda, y eso es totalmente lógico", reconoció finalmente Pandolfi.