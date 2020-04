"El equipo de la década", la nueva invitación para los hinchas del Verde

A partir de hoy un nuevo juego comienza a rodar. Se trata de "El equipo de la década", una iniciativa para que los hinchas de Sarmiento elijan su once ideal de los últimos diez años.

En el puntapié inicial, los participantes son el exfutbolista y entrenador, Luciano Polo; y el escritor Miguel Ángel García.

Entre las aclaraciones más importantes, la intención de la propuesta es que cada hincha forme su equipo preferido con once futbolistas que hayan defendido los colores de Sarmiento en los últimos años.

Claro que la elección de cada jugador es completamente libre y personal; y en este sentido la selección no solo puede estar relacionada a las condiciones deportivas sino también al carisma, la entrega o la personalidad del futbolista.

En esta primera entrega, el arquero Manuel Vicentini; los defensores Luis Yamil Garnier y Roberto Tuker; y los delanteros Ezequiel Cerutti y Pablo Magnín aparecen como los más votados.

Para participar en "El equipo de la década" solo tenés que elegir tu once ideal y enviarlo al mail redaccion@diariodemocracia.net o bien dejar un mensaje en las redes sociales del diario Democracia.