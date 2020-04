"Si estaba el VAR, anulaban ese gol", expresó Gastón Monzón sobre el recordado Vélez-Huracán

El exaquero de Huracán Gastón Monzón expresó ayer que de haber existido el VAR en 2009, el gol de la victoria para Vélez, que arrebató el campeonato para el club de Parque de los Patricios, no hubiese sido válido.

"En el Vélez-Huracán, quizás si hubiese estado el VAR anulaban el gol. (Joaquín Larrivey) Me dio una tremenda patada. Nosotros con el empate éramos campeones", indicó Monzón en diálogo con radio Del Plata.

Monzón hizo alusión a la jugada previa del gol de Maximiliano Moralez por una infracción del delantero de Vélez que el árbitro Gabriel Brazenas no consideró como tal. Vélez ganó 1 a 0 como local por la última fecha del torneo Clausura 2009 y se consagró campeón.

"Velez como institución tenía mucho poderío económico y nuestro equipo estaba armado con el pancho y la coca", señaló Monzón.

"Me marcó ese equipo. A veces recuerdo y me doy cuenta de que si ese mismo equipo se formara en estos tiempos, hubiese sido una locura", indicó el actual arquero de San Martín de Burzaco.