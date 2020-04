"A River quiero darle otra Copa Libertadores y ser ídolo"

El delantero Sebastián Driussi no puso fecha para su regreso a River Plate, pero afirmó ayer que cuando lo concrete buscará ganar la Copa Libertadores y convertirse en ídolo.

"A River todavía le debo muchas cosas, quiero darle otra Copa Libertadores, ganar un torneo local y tener protagonismo y por eso voy a volver estando bien. Quiero ser ídolo de River", dijo Driussi en diálogo con TyC Sports.

El actual atacante de Zenit de Rusia siente "mucha identificación" con el equipo que dirige Marcelo Gallardo y a pesar de la distancia se mantuvo informado.

"Soy muy fanático, muy hincha. Cuando jugaba a la madrugada de Rusia me ponía el despertador para ver los partidos en vivo", confesó el ex River.

Driussi, de 24 años, está en cuarentena en su domicilio de San Petersburgo como consecuencia de la pandemia de coronavirus y está pendiente de su familia, que vive en la Argentina.

"Lo que más me preocupaba en Argentina era la salud de mis papás, porque ambos sufrieron operaciones y son factor de riesgo. Lo primero que hice cuando empezó todo esto es decirles que no salgan de su casa", expresó Driussi, quien debutó en River en 2013 y fue transferido a Zenit en julio de 2017.