– Un deporte que no sea el fútbol:

- Boxeo.

– Un pasatiempo:

- La música.

– Plato preferido:

- Milanesa con puré.

– Una ciudad:

- Me gustaría conocer Katmandú, en Nepal.

– Un libro:

- Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda.

– Una banda:

- Los Redondos.

– Un amigo que te regaló el fútbol:

- Diego Barisone.

– El momento más feliz de tu carrera:

- Los momentos más felices fueron fuera de una cancha.

– Un sueño:

- Estar con las personas que quiero y que me quieren.