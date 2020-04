Pratto realiza un trabajo especial de pretemporada en cuarentena

Lucas Pratto, delantero de River Plate, realiza una cuarentena y una preparación especial para que el parate del fútbol no complique más la falta de continuidad que lo afecta desde el año pasado, cuando se lesionó el hueso sacro y no pudo hacer la pretemporada, informaron hoy fuentes del club.

El "Oso" Pratto trabaja doble turno, con una rutina especial, que incluye algunos trabajos con pelota en velocidad en espacios reducidos en su casa, que complementa con tareas aeróbicas y de fuerza que son seguidas por el cuerpo técnico "millonario".

El delantero además tiene una alimentación especial preparada por el nutricionista del club, balanceada de acuerdo a sus necesidades y a los entrenamientos que realiza desde que el plantel fue licenciado tras la suspensión del fútbol por parte de la AFA.

La situación de Pratto sufrió complicaciones desde que se lesionó a mediados del año pasado en la final ante Paranaense por la Recopa Sudamericana, el 22 de mayo (3-0 en el estadio Monumental), cuando hizo un golazo que le dio la copa a River.

Desde entonces no pudo volver a convertir y tampoco tuvo continuidad en el juego del equipo, ya que pasaron dos etapas de pretemporada donde en la primera, a mediados de 2019, estuvo en reposo, mientras que en la de enero pasado el equipo apenas trabajó una semana y media.