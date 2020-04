Gonzalo García jugará en esta temporada en el Club Once Tigres de Nueve de Julio

Gonzalo García Borda, futbolista de buena temporada pasada defendiendo los colores de Rivadavia de Lincoln, nació en General Pinto hace 23 años, vivió allí hasta su adolescencia, cuando el deporte más popular lo llevó a residir en suelo linqueño, para defender la camiseta albirroja rivadaviense.

Hijo de los pintenses Bárbara Borda y Carlos García (padres también de Rafael y de María Victoria García Borda), Gonzalo -apodado "El Rayo"- decidió esta temporada cambiar de aire y va a jugar en 2020, cuando se levante la cuarentena, para el conjunto de Once Tigres de la ciudad de Nueve de Julio.

El talentoso y veloz delantero que acordó su llegada a la entidad nuevejuliense se inició en las categorías inferiores del Club Social y Deportivo General Pinto, casaca que antes habían defendido su padre y hermano "Rafa" y con edad de décima división comenzó a entrenar en La Candela (de Boca Juniors) para el Barcelona de España, que montó una filial en la Argentina para reclutar jugadores, estando el proyecto a cargo del director técnico Jorge "Coqui" Raffo.

Lo hizo durante dos años, pero los continuos viajes entre General Pinto y el Gran Buenos Aires hicieron que regresara a su ciudad natal y enseguida comenzó a militar en Rivadavia de Lincoln, habiendo tenido pruebas en Boca Juniors y en Almagro, entidad en la que le fue bien pero era muy difícil estudiar y mantenerse económicamente, porque los primeros contratos son bajos, con lo cual "Gonza" decidió priorizar sus estudios (está en tercer año de abogacía, cursando a distancia en la Universidad Católica de Salta (UCaSal) y despuntando su pasión futbolera en Rivadavia, hasta que le llegó la posibilidad de pasar a Once Tigres junto a otro exrivadaviense, Emiliano Perujo, por pedido del técnico del "11", Luis Farías.

Recordemos que Rivadavia (L), club afiliado a la Liga Deportiva del Oeste de Junín, quedó eliminado en la primera etapa del torneo Regional Federal Amateur 2020, de allí que la oferta de la institución de Nueve de Julio le gustó a García Borda y acordó su incorporación -a préstamo por un año- a esa entidad de la Liga Nuejeuliense de Fútbol.

Entrena en su casa, por ahora

Gonzalo, campeón en 2018 en la Liga Deportiva Central defendiendo los colores de Sportivo Sarmiento de Germania, está actualmente entrenando en su casa, cumpliendo el plan de trabajo que le enviaron desde el Club Once Tigres, hasta que pase la pandemia del coronavirus.

"El Rayo" reconoció, en diálogo con colegas del diario "La Posta" de Lincoln, que "el Regional es un torneo duro, en el que no podés tener errores, porque te quedás afuera. Creo que teníamos un buen equipo; nadie nos superó futbolísticamente. Pero se nos escaparon puntos clave como locales por circunstancias de partido". En cuanto a la posibilidad que tendrá de jugar en la Liga Nuevejuliense expresó: "Tomé la decisión (de dejar Rivadavia) porque sentía que necesitaba cambiar un poco de aire. No esperaba este resultado en el torneo y fue duro encontrarse en esa situación. Hoy sentía que necesitaba ir a jugar otro certamen pero soy hincha del club y siempre voy a querer volver. Pienso que merecíamos más en el torneo Regional Federal, ya que teníamos muy buenos jugadores".

Más adelante, el delantero pintense reconoció: "Cuando nos juntamos a charlar (con los dirigentes de Rivadavia), yo les expliqué lo que sentía y lo supieron entender. Ellos saben que, cuando termine el préstamo, voy a estar a disposición, si me necesitan", expresando a continuación que "Once Tigres es un club competitivo que quiere ganar el torneo para sumarse al Regional Federal Amateur 2021, y me pareció un buen desafío. Espero poder dar allí lo mejor de mí, como lo hago en cada lugar en el que me toca jugar. El objetivo es claro: ganar todo y sumarnos al Regional. Espero que podamos lograrlo".

“Si me necesitan, voy a estar”, dijo sobre Rivadavia (l)

Finalmente, Gonzalo García Borda manifestó: "Cuando termine el préstamo, quedaré a disposición de Rivadavia de Lincoln. Si me necesitan, voy a estar. Es un club grande; lo veo bien. Mantiene la base del Regional; hay muy buenos jugadores. Es un torneo difícil (el de la Liga Deportiva del Oeste de Junín), pero Rivadavia de Lincoln tiene todo para ganarlo", completó "El Rayo", quien dejó el equipo albirrojo dirigido por Juan Carlos Gho para pasar a militar en el Club Once Tigres de Nueve de Julio.