"Mi objetivo es seguir en Newell's"

El mediocampista de Newell’s Old Boys Julián Fernández aseveró que su "objetivo es seguir en Newell's pese al interés de unos equipos" por su pase, cuando aún le restan dos años de contrato.

“Tengo dos años más de contrato, la verdad es que estoy muy feliz en Newell's. Cuando me preguntan por el interés de otros equipos, a todos les digo lo mismo, sigo en el club. Mi objetivo es continuar afianzándome con esta camiseta”, resaltó Fernández, en declaraciones para la radio LT2 de Rosario.

El volante surgido de All Boys y que fuera de uno de los destacados durante la temporada en que el equipo 'rojinegro' mostró una campaña irregular consideró que, en Santiago del Estero, pudieron "sacar adelante un partido que venía complicado ante Central Córdoba", al que vencieron 2-1 en la primera fecha de la Copa de la Superliga.

El mediocampista se lamentó por la posterior suspensión del fútbol por los efectos del coronavirus que los "tomó por sorpresa a todos" cuando habían alcanzado en ese juego "la regularidad deseada" por el director técnico Frank Kudelka, quien había solicitado su contratación desde el Palestino de Chile, confiando en sus condiciones.

Por otra parte, Fernández comentó que va llevando el aislamiento obligatorio "con un poco de incertidumbre porque no se sabe lo que va a pasar" con la vuelta del fútbol y que como tiene lugar en su casa se llevó "unos materiales del club y una bicicleta fija, para entrenar".

Al cierre, Fernández reiteró que su idea es continuar jugando en Newell`s donde se siente "cómodo y feliz" para llevar cierta tranquilidad a la parcialidad 'leprosa', aunque todo dependerá si después de mediados de año se presenta alguna oferta tentadora para el club rosarino que determine su transferencia.