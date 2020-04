Un nuevo entrenador para Central Córdoba

Central Córdoba, de Santiago del Estero, en una semana tendrá nuevo director técnico, el que está por definirse entre Omar De Felippe y Juan Pablo Lavallén, para que puedan recuperar al equipo que hoy está entre los tres que descenderían a la Primera Nacional, según anticipó el presidente de la entidad "blanquinegra", José Alfano.

De acuerdo a los dichos del presidente del club santiagueño "a partir del lunes 13 de abril, cuando finalice esta segunda parte de la cuarentena, se va a definir, y el nuevo técnico será una persona muy conocida que ojalá quiera venir a Santiago”.

En declaraciones al diario El Liberal, Alfano no quiso revelar el nombre del próximo entrenador que reemplazará a Sergio Coleoni, aunque trascendidos de allegados al 'ferroviario' mencionan las candidaturas de Omar De Felippe y Pablo Lavallén, ambos sin ocupación en la actualidad.

El primero no dirige desde 2018 cuando lo hizo en Newell's, y el segundo dejó el último cargo en Colón, de Santa Fe, en diciembre pasado, tras perder la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, de Ecuador (3-1), y al llegar el receso del torneo de la Superliga.

Otros entrenadores con los que tomaron contacto son Fernando Gamboa, Juan Pablo Vojvoda y Walter Coyete, e incluso sonaron con insistencia los nombres de Omar Asad y Roberto Sensini.

“Nosotros estamos estudiando las diversas propuestas de los cuerpos técnicos para tener una definición, pero la Comisión Directiva ya tiene el perfil del nuevo entrenador que aceptó todas las propuestas del club”, aseveró Alfano, aferrándose a no dar el nombre hasta que no esté todo acordado con el elegido.