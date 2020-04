La vuelta del fútbol local es un tema secundario, eso está claro porque se sabe que lo más importante es cuidar la salud de todos ante el avance del coronavirus. No obstante, el propio presidente de la nación, Alberto Fernández, declaró hace unas horas que la actividad oficial podría regresar en mayo y que los primeros partidos se jugarían a puertas cerradas.

Ante esa posibilidad, en diálogo con Democracia, el presidente de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yópolo, aseguró que para el fútbol de Junín jugar sin espectadores sería imposible. Al respecto, amplió: "Hoy por hoy nosotros no estamos mirando fechas, de todas maneras, para el fútbol de Junín es inviable la posibilidad de jugar sin público. No hay ninguna chance porque si no va gente no hay recaudación para cubrir los gastos. A puertas cerradas no podemos jugar".

Yópolo añadió: "Acá lo primero es cuidar de la salud de todos, después, cuando se pueda jugar, analizaremos la situación. Pero si la disposición es jugar a puertas cerradas para nuestro fútbol será imposible comenzar. Si todo marcha como uno supone, estaríamos regresando a la actividad en el segundo semestre. Volveríamos a jugar al fútbol en el segundo semestre, después del invierno".

Al mismo tiempo, el presidente de la liga se refirió a la posibilidad de que el estado se haga cargo de los costos para que el fútbol de Junín puede iniciarse sin espectadores. Al respecto, respondió: "Después de todo lo que estamos viviendo yo creo que ningún estado, ni nacional, ni provincial, ni municipal, puede hacerse cargo de abrir las canchas para jugar al fútbol. Yo creo que es imposible, hay otras prioridades, quizás las categorías que puedan jugar son aquellas que reciben dinero por los derechos de televisación pero eso ya corresponde a la AFA".

Chiófalo: "No veo que el fútbol pueda comenzar a corto plazo"

También en diálogo con Democracia, el presidente del Club Sarmiento se refirió a los tiempos que restan para el regreso del fútbol. Sobre este tema, señaló: "Hoy no veo que en lo próximo se reanude la parte deportiva. No veo que el fútbol pueda comenzar a corto plazo".

Al mismo tiempo, sobre la posibilidad de reestructurar el formato del torneo de la Primera Nacional, Chiófalo dijo: "Yo creo que hay dos opciones, una es parar el torneo y que quede desierto, o bien que continúe tal cual está y que se extienda la fecha de finalización".

Completó: "Otro cambio no veo, porque además de los ascensos se definen los descensos. Pero bueno, si esto tarda dos o tres meses, cuando regresemos a la actividad yo creo que se debería seguir jugando como se venía haciendo. Creo que sería lo más justo para todos".

"No hay fechas ciertas de nada", aclaró Tapia

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), expresó: "La prioridad es la salud, no cómo se definen los torneos. No hablamos ni pensamos todavía en cómo se van a definir los torneos. Porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia".

"No hay fechas ciertas de nada. Vamos a seguir las recomendaciones oficiales antes de tomar cualquier decisión", aclaró.

Tapia también se refirió a los rumores que surgen diariamente sobre diferentes formatos para terminar la temporada que está en curso, y definir los ascensos y los descensos al señalar que le "sorprende un poco lo que está saliendo". "Para nosotros hoy está primero la salud. Segundo, la economía de los clubes. El fútbol hoy está bastante lejos. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a terminar esto", afirmó.