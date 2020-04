Fernando Chiófalo: "Hoy lo más importante es cuidar la salud"

El presidente del Club Sarmiento, Fernando Chiófalo, aseguró a Democracia que "hoy lo más importante es cuidar la salud". No obstante, el máximo dirigente de la institución Verde reconoció que el parate decretado por la pandemia del coronavirus está generando serios problemas financieros. También se refirió a la cancelación de los sueldos de los trabajos del club y de los futbolistas y opinó de la situación por la que atraviesa el país.

- ¿Cómo estás llevando esta situación tan especial?

- Bien, uno se siente raro, es una situación difícil. La realidad es que sentimos mucha incertidumbre de saber cómo continuará todo esto. Lógicamente estamos tomando todas las precauciones necesarias para que no se complique aún más.

- ¿Preocupa lo económico?

- Sí, pero desde mi punto de vista, la situación económica pasa a un plano secundario. Hoy está claro que acá lo más importante es la salud y creo que todos deberíamos tomar los recaudos necesarios para estar bien, para cuidarnos. Después, como presidente del club Sarmiento estamos trabajando en lo que a nosotros nos compete que es tratar, fundamentalmente, de pagar todos los sueldos.

- ¿Se siente un poco más la presión en estas circunstancias?

- Estamos acostumbrados, hay unas 200 familias que están bajo nuestra responsabilidad. Y ante una situación tan difícil como la que se nos presenta tenemos que trabajar aún mas para cumplir con todos. Ya hemos podido hablar con algunos bancos y de a poco vamos a ir saliendo porque entendemos que todos deben recibir su sueldo. Está claro que a pesar de las dificultades todos tenemos que seguir viviendo de la mejor manera posible.

"AFA ya tomó el compromiso de depositarnos en este mes el dinero correspondiente a los derechos de televisación".

- ¿En qué medidas han podido avanzar?

- La semana entrante vamos a estar cancelando todos los sueldos del club y también vamos a estar cancelando los sueldos de los futbolistas del plantel profesional correspondientes a enero. En este sentido, con el plantel mayor sabemos que estamos un poco retrasados pero de a poco vamos a ir poniéndonos al día. Lo importante es que los trabajadores de planta permanente van a recibir su salario completo antes del diez y los jugadores van a cobrar enero. Y ya empezamos a trabajar para tratar de cancelarle febrero a los jugadores, esto sería durante abril. Esa es la idea pero sabemos que la situación va a ir cambiando día a día.

- ¿Cómo afectó la situación en cuanto a la recaudación de ingresos?

- Muchísimo, en lo que es la cuota societaria muchísimo porque el club está cerrado. No obstante, hay socios que han hecho una transferencia bancaria para pagar la cuota, pero no podemos exigirles nada porque la situación es muy difícil. También cayeron mucho los ingresos por sponsors. Pero bueno, AFA ya tomó el compromiso de depositarnos en este mes el dinero correspondiente a los derechos de televisación. También está el compromiso de que lo van a seguir pagando. Estamos en esta situación, peleándola.



- ¿Al club le favorece que los bancos estén abiertos?

- No, porque el club está en una situación especial, en la que hemos firmado muchos cheques y estamos trabajando en el día a día para tratar de ir cubriendo los montos. Estamos hablando con sponsors y demás para ver cómo los vamos cubriendo. Esta situación se da porque los ingresos son mínimos, casi nulos. Es decir, hoy prefiero que los bancos estén cerrados para que no me entren los cheques, la realidad es esa. Pero bueno, por otro lado los bancos también pueden ayudarnos con algún crédito.

"Cuando regresemos a la actividad, yo creo que se debería seguir jugando como se venía haciendo".

- En muchos clubes de Argentina y también de las grandes ligas se está analizando la posibilidad de recortar el presupuesto de los planteles. ¿Se evaluó esto en Sarmiento?

- Veremos, nosotros tenemos un compromiso acordado y la idea siempre es respetar lo que se firma. Te repito que esto es día a día y si la situación se complica veremos cuáles son las alternativas. Nos hemos propuesto ir analizando la situación día a día. Entramos en abril y veremos qué sucede este mes. Estamos en contacto con la gente de AFA y también con agremiados, así que veremos cómo continúa todo esto. Lógicamente que si el club no tiene ingresos, no vamos a poder abonar los sueldos, pero, no quiero adelantarme a nada.

- Debe ser difícil organizarse ante una situación que no tiene antecedentes.

- Ese es el gran problema, estamos atravesando una pandemia que jamás ocurrió. De un día para el otro tuvimos que adaptarnos a una situación histórica, no solo nosotros, sino el país y el mundo. Es como que estamos viviendo una película en vivo. Hoy el club está parado, no está funcionando nada, los empleados y los jugadores están cada uno en su casa esperando las novedades. Solamente están de guardia los caseros de Ciudad Deportiva y del predio de Alto Rendimiento. Ellos viven ahí y hacen algunas tareas de mantenimiento pero no mucho más. Y después la gente que trabaja en la parte administrativa lo hace de manera online.



- ¿Qué cree que va a suceder con todo esto?

- Mi opinión sobre el tema sanitario es que va para largo. En Europa van cincuenta días de la pandemia y en algunos países la situación es complicada. Y acá recién vamos quince días de cuarentena, entonces creo que da para largo. Después hay que analizar la parte económica, hay que ver hasta cuándo se puede mantener todo de esta manera. Pero hoy no veo que en lo próximo se reanuden la parte deportiva, la parte de las escuelas. No veo que el fútbol pueda comenzar a corto plazo.

"Lo más importante es que todos estemos bien de salud, el resto, seguramente, lo vamos a resolver".

- ¿Qué opina de la posibilidad de reestructurar los torneos?

- Es muy difícil opinar en este momento porque hoy lo que se prioriza es la salud de todos. Pero bueno, ya se han suspendido torneos importantes como la Copa América, por ejemplo. Hoy está parado el mundo, entonces es difícil dar una opinión. Habrá que ver cuándo regresan las actividades y a partir de allí se analizarán las opciones. Yo creo que a simple vista hay dos opciones, o parar el torneo y que quede desierto, como ocurrió en alguna oportunidad; o bien que continúe tal cual está y que se extienda la fecha de finalización. Otro cambio no veo, porque además de los ascensos se definen los descensos. Pero bueno, si esto tarda dos o tres meses, cuando regresemos a la actividad yo creo que se debería seguir jugando como se venía haciendo. Creo que sería lo más justo para todos.

- Volviendo al tema financiero, ¿hubo circunstancias peores para el club?

- Sí, cuando AFA no nos pagaba. De todas maneras esta situación es distinta. Hoy, la verdad, estoy un poco más tranquilo porque pudimos juntar el dinero para los sueldos, veremos el resto. El club está en una situación atípica pero por algo que ocurrió en el país y en el mundo, eso está claro. Quiero decir que no fueron errores nuestros, sino que todo esto se da en un marco general. Lo más importante es que todos estemos bien de salud, el resto, seguramente, lo vamos a resolver.