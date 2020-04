El arquero Javier Burrai aseguró que la situación en Ecuador es "preocupación"

El arquero argentino Javier Burrai describió que "hay preocupación en todo sentido" en Ecuador por la situación que se vive ante la pandemia de coronavirus, país que hasta el momento cuenta con 3.638 casos de infectados y 145 muertos.

El guardavallas de Barcelona de Guayaquil afirmó que "encontraron gente muerta en la calle" de la ciudad más poblada del país andino y que es la más afectada por la enfermedad. El ex Sarmiento de Junín confirmó que "el padre de un compañero (del plantel) contrajo el virus y está grave", aseveró.

El jugador de 29 años, ex Guillermo Brown de Puerto Madryn, destacó que en la ciudad portuaria se vive "una situación muy angustiante, dentro de un país con mucha desigualdad social y donde está colapsando la salud pública".

Además, el arquero nacido en San Nicolás aseguró que está "encerrado (en su casa) hace prácticamente un mes, en un país donde llamativamente no hay cuarentena obligatoria como en la Argentina".

Lo que sí hay, aseguró, es "toque de queda a partir de las 14 horas y también una restricción vehicular por número de patente que te permite circular hasta dos veces por semana", señaló.

Para no perder el ritmo futbolístico, el jugador surgido en Arsenal de Sarandí narró: "Nos entrenamos como casi todos los planteles, con una aplicación en el (teléfono) celular que maneja el 'profe' (el entrenador argentino Fabián Bustos), desde su casa".

Por último el también ex Gimnasia y Esgrima de Jujuy, recalcó que esta manera de entrenarse es "difícil y rara".