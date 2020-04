River: sin avances por los contratos de Germán Lux y Enrique Bologna

Los arqueros suplentes de River Plate, Enrique Bologna y Germán Lux, no recibieron llamados de la dirigencia para negociar extensiones de los contratos que se vencen el 30 de junio y la situación podría seguir postergándose por la cuarentena a raíz de la pandemia de coronavirus.

"Beto" Bologna, que venía siendo el primer suplente, renovó por una temporada el año pasado en medio de una lesión que lo dejó durante varios meses fuera de las convocatorias pero aún no sabe qué sucederá en el futuro.

Por su parte, Poroto Lux, que perdió su lugar en el banco tras una lesión en el brazo el año pasado, está en la misma situación que su compañero y desde su entorno asegura que es una incógnita lo que va a suceder.

"Esta cuarentena es una complicación seguramente pero tampoco hubo llamados antes de que sucediera esta pandemia como sí sucedió con otros jugadores a los que se les vencía el contrato, nadie nos llamó ni nos dijo nada", agregaron desde el entorno de “Poroto” Lux.

Lux, que solía atajar en Copa Argentina y lo hizo en el primer partido de la pasada edición cuando River ganó por penales a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, luego de una lesión ya no volvió a estar en las convocatorias y el propio Marcelo Gallardo le explicó que tenía que esperar tal como había esperado Bologna luego de su lesión.

Lo cierto es que si bien el arco tiene dueño casi absoluto en River con Franco Armani no hay certezas sobre sus alternativas y de terminarse los contratos en junio de ambos, Gallardo solo tendría la alternativa del juvenil Ezequiel Centurión cuando se planifique la segunda parte del año.

Desde la dirigencia se mantienen en silencio sobre el tema y ante la consulta sobre ambos nombres respondieron: "En este marco de situación que estamos atravesando son temas que pueden esperar un tiempo más".

Desde el entorno de ambos jugadores advierten con preocupación que si se resolvieron los casos de Javier Pinola y Leonardo Ponzio y hubo charlas con Ignacio Scocco es una señal que a ellos no los hayan llamado aún para conversar al menos por teléfono.

Lux, que llegó a River hace dos temporadas tras la salida de Augusto Batalla y pudo ser titular en la temporada del 2017, perdió su lugar a manos de Armani que se sumó al año siguiente y tiene 27 partidos en esta etapa en el arco de River.

En tanto que Bologna se sumó en 2017 como tercer arquero y apenas atajó 8 partidos, uno de ellos la final de la Copa Argentina en 2017, cuando Lux perdió el puesto tras la recordada derrota 4-2 ante Lanús por Copa Libertadores y el clásico ante Boca en el Monumental ese mismo fin de año, también derrota por 2 a 1.