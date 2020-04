Lautaro Martínez tiene luz verde para ir a Barcelona

El delantero argentino del Inter italiano Lautaro Martínez tiene muchas chances para sumarse en la próxima temporada al Barcelona, mientras que el regreso del brasileño Neymar es dificultoso, señaló hoy le prensa española.

Martínez, delantero del seleccionado argentino y ex Racing, es un elemento más accesible para las arcas del poderosos Barcelona ya que Inter aceptaría recibir a jugadores como parte de pago, señaló el diario Sport.

La idea del Barcelona era intentar concretar las dos operaciones, pero la llegada de Neymar se complica porque París Saint Germain sólo pretende dinero por el astro brasileño.

Las finanzas del Barcelona no están en la mejor situación para afrontar traspasos millonarios, y el de Neymar podría irse a casi el doble que el de Lautaro Martínez.

Mientras, en Italia aseguran que Inter no está pensando en una salida del delantero y en Barcelona, con la economía herida por la pandemia de coronavirus, creen que hay un 30 por ciento de posibilidades de que llegue Martínez, apenas un 17 por el regreso de Neymar y un 53 por ciento de chances por la llegada de ambos.