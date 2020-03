El cierre de los clubes de fútbol generó un problema grave. Más allá de lo deportivo, eran muchos los chicos que diariamente asistían a los merenderos para tomar un vaso de leche caliente y comer una factura. En este marco, consultado por Democracia, el presidente del Club Ambos Mundos, Daniel "Keto" Barco, informó que "los chicos que sufren una situación de mucha necesidad están siendo asistidos por el municipio". También opinaron de la situación Daniel Gómez y Gastón "Petete" Freda, de los clubes Independiente de Junín y Defensa Argentina, respectivamente.



Dejando en claro su punto de vista, el "Keto" Barco explicó: "Por el tema del coronovirus tuvimos que cerrar el merendero. No hay actividades en el club pero en el caso del merendero, los chicos que están en situación de mucha necesidad están siendo asistidos por el municipio. Nosotros conformamos un listado y en base a eso el municipio actuó".

Añadió: "Estamos atravesando una situación muy delicada. Hay muchas familias que están recibiendo un bolsón de mercadería. Y me da la sensación de que la situación se puede complicar aún más. Las personas y las familias que viven el día a día están pasándola mal; y va a llegar un momento que no van a tener para comer. Y ante esto, nosotros, desde el lugar que ocupamos tenemos que colaborar. Realmente es una pena muy grande estar pasando por esta situación".

Gómez: "Para muchos chicos la merienda era muy importante"

Sobre la misma problemática, Gabriel Gómez, del Club Independiente (J), manifestó: "El año pasado trabajamos mucho con el tema del merendero y gracias al aporte de comerciantes, del municipio y mucha gente que quiere al club pudimos dar una merienda durante cinco de los siete días que tiene la semana, de lunes a viernes. Con esta situación que se presentó del coronavirus tuvimos que parar y lógicamente no hubo chances de seguir dando la merienda".

Agregó: "Como todos los clubes, Independiente de Junín suspendió todas sus actividades y para muchos chicos la merienda era muy importante, realmente la necesitaban. Y también está el lado social, es decir, el hecho de compartir una merienda también permite que los chicos se relacionen desde otro aspecto".

Por último, Gómez completó: "Más allá de lo deportivo el club es una contención. Realmente es como dice esa frase, un chico en el club es un chico menos en la calle. Pero bueno, hoy nos toca atravesar por esta situación que esperemos termine pronto".

"El municipio está actuando", remarcó Gastón "Petete" Freda

El presidente del Club Defensa Argentina, Gastón "Petete" Freda, también se refirió a la problemática actual generada por el coronavirus. Al respecto, indicó: "Los clubes que formamos parte de la Liga Deportiva del Oeste estamos incluidos en el Comité de Crisis que se conformó hace poco. Hay muchos chicos y muchas familias que necesitaban la merienda y por suerte el municipio está actuando".

Al mismo tiempo, sobre la situación que se viene en el barrio, dijo: "El club Defensa, con la ayuda de la Municipalidad, le está dando una mano a las familias más necesitadas. Hace lo posible para no falten los alimentos ni tampoco los remedios. Tratamos de que principalmente a los chicos no les falte nada". Freda completó: "Yo tengo una empresa de limpieza y a muchas familias ayudé con lavandina y cloro. Es una situación muy complicada y uno tiene que tratar de ayudar en todo lo que pueda. Conozco a muchas personas que vivían de hacer changas y hoy se les está complicando para comer. No hay circulación de plata y eso está complicando mucho las cosas".





Petrecca: "Nos hemos comprometido para asistir a cada juninense que lo necesite"

Tras la reunión del viernes, donde más de 60 instituciones y representantes de la comunidad participaron de la Mesa Social, el intendente Pablo Petrecca declaró: "Nos hemos comprometido todos a trabajar juntos y de manera organizada para asistir a cada juninense que lo necesite".

Cabe recordar que el encuentro se llevó a cabo en el Salón de la Democracia Argentina de la Unnoba, con el objetivo de sumar esfuerzos y coordinar el trabajo para ayudar a todos los juninenses que hoy atraviesan una situación difícil. Sobre los objetivos, el intendente expresó: "Lo primero que quiero decir es gracias, gracias a todos los que participaron de estos encuentros. Ayer los llamé uno por uno y hoy pudimos llevar adelante estas tres mesas con actores políticos, sindicales, sociales, ONG, instituciones intermedias, credos, clubes, en fin, más de 60 representantes de la comunidad y fue posible porque todos dijeron que sí en un momento de urgencia y cuando el único interés es garantizar que la comida llegue a todos los juninenses".

Agregó: "Esa fue la preocupación y el compromiso asumido por todos. Por eso agradezco enormemente a todos los que formaron parte de las tres reuniones que hemos celebrado este viernes. Sabemos que hoy hay una situación sanitaria urgente y una situación social y económica que se complicará en los próximos días y lo afrontaremos entre todos, juntos. Por eso hoy quiero destacar la buena voluntad y el compromiso de todos, de sumarse y trabajar en equipo". "Hoy estamos todos comprometidos para darles respuestas a todos los vecinos que lo necesiten y lo haremos de manera coordinada, conjunta y centralizada, porque, como dije, el objetivo es asegurarnos que el alimento llegue a todos los juninenses que lo necesiten. Otra vez, agradezco a todas las instituciones, empresarios y un montón de vecinos que se han ofrecido para colaborar, estoy muy emocionado de ver ese compromiso", concluyó.