El delantero Diego Mendoza respaldó las medidas del Gobierno

El delantero argentino Diego Mendoza, ex Estudiantes de La Plata, Huracán y Argentinos, respaldó ayer las medidas adoptadas por el Gobierno desde España, donde se encuentra realizando la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

"Escucho al presidente Alberto Fernández y está bueno lo que decidió. Y lo cuento desde España, donde les gustaría volver hacia atrás. Acá se ven morir muchas personas todos los días, hay que tomarlo en serio”, afirmó.

El atacante, que juega en Unión Deportiva Ibiza de la Segunda B de España, en diálogo con el programa Cielosports, agregó que “en España se habla mucho de lo que se hizo en la Argentina en cuanto a las medidas preventivas que tomó contra el coronavirus. Lo ven muy bien y coincido”.

“Hace 15 días que estoy encerrado acá en Ibiza y por eso empecé a utilizar mucho las redes sociales, si no me vuelvo loco, el día no se pasa más”, narró el futbolista nacido en General Madariaga.

Más adelante, aclaró: “Me costó que mis amigos entiendan lo que está pasando acá en España. Llegué a un punto donde les mandé imágenes y les armé un video para explicarles todo lo que se está viviendo, para que entiendan”.

Mendoza añadió que le parece "un irresponsable" aquel que no cumple lo que se pide y puso el ejemplo de su madre, que vive en Madariaga.

"Tiene una enfermedad preexistente y que alguien por ir a la playa puede contagiarla”, afirmó.

El delantero, formado en Estudiantes, aseveró que “en España se ve morir mucha gente todos los días, es muy triste", pero dijo que lo deja "un poco más tranquilo que la mayoría de la gente ya lo está entendiendo”.

Por último, el futbolista que había sido parte del plantel de Huracán que padeció aquel accidente con el micro que transportaba al plantel en Venezuela, recordó la anécdota que vivió con Antoine Griezmann: "La camiseta que cambié con él en el partido de la Copa del Rey todavía no la lavé, mantiene su perfume”.